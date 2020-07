Meisterwimpel wird übergeben

Der TSV Crailsheim stellt am morgigen Sonntag, 2. August, um 11 Uhr seinen Kader für die Verbandsliga einschließlich der Neuzugänge vor. Das Ganze findet auf der Terrasse des Clubhauses statt. Dabei wird auch der Wimpel des WFV für die Meisterschaft in der Landesliga Staffel 1 übergeben. Die Kadervorstellung findet in Interviewform statt.

Um 15 Uhr findet im weiträumigen Schönebürgstadion ein Vorbereitungsspiel gegen SG Germania Bietigheim statt. Dazu sind 400 Zuschauer zugelassen. Der Verein hat dazu ein Hygienekonzept nach den Vorgaben des Verbands entwickelt.

Am vergangenen Mittwoch hat das Crailsheimer Team von Trainer Michael Gebhardt im Test beim Oberligisten Ilshofen mit einem 2:1- Sieg überzeugt. Die Tore zur 2:0-Führung wurden von Marcel Maneth und Daniele Hüttl glänzend vorbereitet, Kevin Lehanka schloss zwei Mal souverän ab. dr

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.08.2020