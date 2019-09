Meisterschaften der „Alten Herren“

Bei der SG Stupferich geht es am Samstag, 28. September, für neun Ü40-Männer-Teams und vier Ü50-Mannschaften um den Baden-Württembergischen Titel.

In einer Ü50 und einer Ü40 Klasse gehen die Mannschaften an den Start. Neun Ü40-Mannschaften gegen in zwei Gruppen in den Wettstreit um den Titel. Aus dem Verband sind der FC Dilsberg, die SG Großeicholzheim/Hettingen sowie der TSV Rettigheim dabei, aus Südbaden starten FC Bad Säckingen und SV Stadelhofen und die württembergischen Teams SV Baisingen, SV Fellbach, TSV Kuppingen und Zrinski Waiblingen komplettieren das Teilnehmerfeld.

Gegen 17 Uhr werden die Sieger des Turniers gekürt. ka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.09.2019