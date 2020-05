Meier nicht mehr Trainer

2 Fotos ansehen Christoph Meier ist nicht mehr Trainer beim TSV Rosenberg. © Frodl

Christoph Meier ist nicht mehr Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Rosenberg. Dies teilte der Verein mit. Die Trennung sei einvernehmlich erfolgt.

„Wir sind gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass Christoph Meier die Verantwortung als TSV-Cheftrainer weitergibt“, so Vorstand Christof Geiger. Daniel Breitinger wird vorerst alleine als Trainer für den sportlichen Bereich verantwortlich sein. „Für die neue Saison werden wir einen Co-Trainer suchen, der mit Daniel Breitinger gemeinsam die Verantwortung trägt. Mit dem Aufstieg in die Landesliga als unser Trainer hat Christoph Meier sich in der TSV-Chronik ein Platz gesichert. Wir freuen uns, dass wir im Guten auseinandergehen und er uns als Freund erhalten bleiben wird“, so TSV-Vorstand Geiger. tsv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.05.2020