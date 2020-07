Meier kommt dazu

Christoph Meier (2. v. l.) ist neu im Trainerteam des Fußball-Kreisligisten Spvgg. Hainstadt. © Perez

Fußball-Kreisligist Spvgg. Hainstadt hat mit Christoph Meier einen erfahrenen Spieler und Trainer für sein Trainerteam gewonnen. Gemeinsam mit dem aktuellen Coach Sebastian Lindau wird er in der kommenden Saison die sportlichen Geschicke der Spvgg. leiten. Der aus Waldbrunn stammende landes- und verbandsliga-erfahrene Meier kommt vom TSV Rosenberg mit dem er Kreisligameister und Pokalsieger wurde . „Christoph soll unsere junge Mannschaft auf dem Spielfeld Stabilität verleihen. Zudem ergänzen sich unsere zwei Trainer, die beide im Besitz der B-Lizenz sind, nun ideal, um die Entwicklung der Mannschaft voran zu treiben“, blickt der Sportliche Leiter Fernando Perez optimistisch der nächsten Verbandsrunde entgegen. Komplettiert wird das Duo durch Fabian Buschmann, der ebenfalls gerade an seiner B-Lizenz „bastelt“ und die 2. Mannschaft der Spvgg. in der A-Klasse coacht, sowie mit dem langjährigen Torwarttrainer Christian Endter. fn

