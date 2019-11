Mehrere Kennwörter

Im DFBnet, der Online-Plattform für Amateurvereine, sind zwei neue Funktionen freigeschaltet worden. Die Anwendung Vereinsadministration entlastet die Vereins-Verantwortlichen, da Aufgaben nun auf mehrere Personen verteilt werden können. Mit dem Modul Vereinsinfo folgen die Verbände einem Wunsch der Vereine, über ihre Schiedsrichter informiert zu sein.

Bislang hatte jeder Verein im DFBnet eine einzige Kennung. Daher musste sich entweder eine Person um alle Angelegenheiten kümmern oder das Passwort erfragt und weitergegeben werden. Keine sichere Angelegenheit in Zeiten des verschärften Datenschutzes. Ab sofort können Vereine selbst weitere Kennungen vergeben. So kann zum Beispiel jeder Trainer einen Zugang erhalten und seine Mannschaft selbst pflegen. Das gilt dann auch für die Mannschaftsseiten im an das DFBnet angedockte „Fussball.de“.

Die zweite Neuerung ist die Reaktion auf einen Wunsch, den die Vereine bei den BFV-Vorstandstreffs zum Thema Schiedsrichter äußerten.

Im Modul Vereinsinfo können die Clubs sich über ihre Schiedsrichter auf dem Laufenden halten. Das diene der Transparenz und ermögliche aktives Handeln, um insbesondere Strafen wegen Nicht-Erreichen des Schiedsrichter-Solls zu vermeiden. Alle Infos und Anleitungen gibt’s auf www.badfv.de/dfbnet. bfv

