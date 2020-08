Markelsheim/Elpersheim erhöht in regelmäßigen Abständen

Staffel 1

Creglingen II/Bieberehren – Markelsheim/Elpersheim II 0:5 Tore: 0:1 (34.) Medard Tschambou 0:2 (37.) Josip Vlanjic 0:3 (55.) Janik Grüner 0:4 (81.)Maijan Stankovic 0:5 (88.) Maximilian Beck; Zuschauer: 80.

In den ersten 30 Minuten gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Beide Teams hatten bei Dauerregen mit den Verhältnissen zu kämpfen und so fand das Spiel ausschließlich im Mittelfeld statt. Nach einer Ecke schloss Tachambou trocken und linke Eck ab. Kurz darauf erhöhte Vlanic auf 0:2 für die Gäste. Nach der Pause erhöhten die Gäste in regelmäßigen Abständen ihre Führung durch Grüner, Stankovic und Beck und kamen so zu einem verdienten 5-0 Auswärtssieg (Reserve 0:6).

Kupferzell II/Gaisbach II – Billingsbach 5:0

Tore: 1:0 (44. Minute) Benedict Brümmer, 2:0 (52.) Daniel Ley, 3:0 (65.) Benedict Brümmer, 4:0 (75.) Daniel Ley, 5:0 (79.) Patrick Haag.

Die Gäste begannen druckvoll, ohne jedoch zur klaren Torchance zu kommen. Nach zehn Minuten kam die SGM besser ins Spiel und kombinierte sich gefährlich vors Tor, ohne etwas Zählbares zu holen. Die Billingsbacher versuchten ihr Glück oft mit langen Bällen und erarbeiteten sich damit Chancen. Nach der Halbzeitpause konnten die Gäste auf 3:0 erhöhen. Danach plätscherte das Spiel vor sich hin und Billingsbach konnte auf 5:0 ausbauen.

Sindringen/Ernsbach II – Mulfingen II/Hollenbach II 5:1

Die SGM Mulfingen II/Hollenbach II konnte sich am Ende deutlich mit 5:1 durchsetzen und startet somit mit drei Punkten in die neue Saison. Nach der bitteren Pokalniederlage im Elfmeterschießen war SGSE II besonders motiviert und ging bereits nach fünf Minuten durch Christian Preisigke in Führung. Nach 32 Minuten sorgte Tizian Krämer, nach einem Abwehrfehler, für die 1:2- Gästeführung. Nach der Pause erarbeitete sich SGSE II zwar Chancen, jedoch waren die Mulfinger und Hollenbacher kaltschnäuziger vor dem Tor. So bauten die Gäste durch das zweite Tor von Tizian Krämer in der 53. Spielminute die Führung aus. Dieser Treffer war auch gleichzeitig der Genickbruch für die Heimmannschaft. Althausen/Neunkirchen – Ohrnberg 1:2 Tore: 0:1 Paul Hammel, 0:2 Levi Funk, 1:2 Sebastian Hess.

Bei Regen versuchte der TSV Althausen/Neunkirchen unter dem neuen Trainer Julian Maier mit einem Sieg zu starten. Doch leider ging es mit ausgeglichenem Ballbesitz und ohne Tore in die Halbzeitpause. Mit einem offenen Schlagabtausch ging es in die zweiten 45 Minuten. Zwar hatte die Heimmannschaft mehr vom Spiel, dennoch konnte Hammel 20 Minuten vor dem Ende eine Unachtsamkeit der Hintermannschaft der Heimelf nutzen und zum Führungstreffer einnetzen. Nun warf die Heimelf alles nach vorne, jedoch fiel nach einem Freistoß in der 90. Minute durch Funk das 2:0. Der Anschlusstreffer von Hess kam für die Wolfental-Elf zu spät.

Schrozberg – Waldenburg 4:3 Tore: 1:0 (8.)F. Bauer, 2:0 (16. Eigentor) Radzium, 3:0 (18.) Bastian Konrad, 4:0 (25.) Sebastian Haag, 4:1 (37.) Phillip Biss, 4:2 (47.) Florian Wagner, 4:3 (88.) Marcel Cherif.

Die TSV-Mannschaft um Trainer Flo Brenner sichert sich drei Punkte. Bei Regen begann die Heimmannschaft gut und konnte nach wenigen Minuten in Form von Flo Bauer nach Vorarbeit zur Führung einnetzen. Die Gäste noch nicht richtig auf dem Platz, erzielte Schrozberg nach einer Eckballvariante mit Zuhilfenahme des gegnerischen Torspielers auf 2:0 stellen. Mit dem Anpfiff zum zweiten Durchgang zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Wagner auf Seite der TSG traf sicher zum 4:2. Schrozberg wirkte in der Defensive stabil, konnte aber im letzten Drittel nicht mehr an die erste Halbzeit anknüpfen.

Morsbach – Hoheb./Rengersh. 3:3

Tore: 1:0 (8. Minute) Nico Hirschlein, 2:0 (18.) Nico Hirschlein, 2:1 (29.) SV Morsbach, 2:2 (43.) SV Morsbach, 3:2 (86.) SV Morsbach, 3:3 (91.) Nico Hirschlein. – Schiedsrichter: Dieter Gennrich.

Von der Partie ging bis Redaktionsschluss kein Bericht ein.

Staffel 2

Hohebach/Rengershausen II – Michelbach/Wald II 6:1

Tore: 1:0 Julian Schmieg (30.); 2:0 Michael Müller (35.); 3:0 Manuel Zenkert (38.); 4:0 Tobias Schenkel (49.); 5:0 Michael Müller (50.); 6:0 Tobias Hofmann (80.); 6:1 Nicolai Schiffmann (88.). – Schiedsrichter: Helmut Wittiger (Frickenhausen am Main).

Zum Rundenstart trat an einem sehr regnerischen Nachmittag die zweite Mannschaft von Michelbach/Wald in Hohebach bei der neu formierten zweiten Mannschaft der SG Hohebach/Rengershausen an.

Beide Mannschaften konnten zu Beginn gute Chancen verzeichnen, blieben jedoch glücklos. Ein direkter Freistoßtreffer von Engert wurde durch eine vermeintliche Abseitsposition eines Spielers der Heimelf aberkannt. In der Folge drängte die SG auf den Führungstreffer, diesen konnte Schmieg nach einer perfekten Flanke von Engert markieren.

Kurz darauf wurde Müller am Sechzehner freigespielt, dieser ließ seinem Gegner keine Chance im Eins-gegen-Eins und schob den Ball überlegt zum 2:0 ins Tor. Kurz darauf war Tremmel auf der rechten Seite schneller als sein Gegner, spielte den Ball auf die linke Seite zu Zenkert, der nur noch zum 3:0 den Fuß hinhalten musste. Ein weiteres Mal verhinderte die Latte eine höhere Führung zur Pause.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste nochmals den Rückstand zu verkürzen. Sie mussten jedoch, nachdem sich Zenkert auf der linken Seite durchsetzte und auf Schenkel zurücklegte, abermals den Ball aus dem Netz fischen.

Eine Minute später war es Müller, der nach einem abgewehrten Freistoß am schnellsten reagierte und zum 5:0 erhöhte. Nun ließ die SG etwas nach und die Gäste kamen immer wieder zu einigen guten Chancen, scheiterten aber immer wieder am sehr guten Schlussmann Grombach.

Zehn Minuten vor Schluss spielte sich die SG wieder gefährlich vors Tor der Gäste und Hofmann erhöhte mit sattem Schuss zum 6:0. Den Schlusspunkt setzten die Gäste mit ihrem Ehrentreffer zum 6:1 kurz vor Schluss.

Staffel 4

Wachbach II – Dünsbach II 4:0

Tore: 1:0 Jonas Luger (15.), 2:0 Sebastian Kissling (26.), 3:0 Sebastian Dörner (89.), Patrick Wolpert (90.). – Zuschauer: 55. – Schiedsrichter: Armin Volpp (Schöntal).

Der SV knüpfte nahtlos an die guten Leistungen im Pokal an und hatte die Gäste aus Dünsbach zu jeder Zeit unter Kontrolle. Zunächst konnte der SV seine Chancen nicht in Tore ummünzen. In der 15. Spielminute war es dann Jonas Luger, dessen direkt getretener Eckball nicht mehr verteidigt werden konnte. Im weiteren Verlauf erarbeitete sich die Heimmannschaft weitere gute Abschlussmöglichkeiten. Kissling setzte sich nach Zuspiel von Mittnacht gekonnt durch und erhöhte auf 2:0. Die Gäste hatten ihrerseits nach einem Eckball und einem Kopfball von Heynold ihre beste Möglichkeit. Sie kamen auch deutlich mutiger aus der Kabine und hatten in der 52. Spielminute durch Stepper die klare Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch Wachbachs Keeper Striffler parierte überragend. Kurz vor Ende entschied der eingewechselte Dörner die Begegnung für die Blau-Weißen. Nur eine Minute später sorgte Wolpert nach Eckball fürs 4:0.

