Markelsheim/E. entscheidet Spitzenspiel für sich

Bieringen – Apfelbach/H. 3:3 Tore: 0:1 (4. Min.) Marcel Gotthardt, 1:1 (18.) Thomas Walz, 2:1 (27.) Marco Vohmann, 2:2 (35.) Marcel Gotthardt, 2:3 (45.) Marcel Gotthardt, 3:3 (55.) Kai Holzinger.

Beim zweiten Heimspiel der Saison sahen die Zuschauer eine sehr intensive und spannende Partie. Die Gäste aus Apfelbach starteten sehr druckvoll und aggressiv und konnten die Bieringer früh mit dem 0:1 überrumpeln. Die nahmen den Kampf an und schafften in der 13. Minute durch Thomas Walz per Foulelfmeter den Ausgleich. In der 23. Spielminute erzielte Marco Vohmann nach schöner Kopfballvorlage von Marvin Mark die 2:1-Führung für die Heimmannschaft. Der Gast ließ sich aber nicht einschüchtern und spielte weiter sehr wuchtig und temporeich nach vorne. In der Folge gelang den Gästen noch vor der Halbzeitpause durch einen Doppelschlag von Gotthardt die 2:3-Führung. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte kam Bieringen durch Kai Holzinger erneut zum Ausgleich. Es war nun ein offener Schlagabtausch mit besten Torchancen auf beiden Seiten. Noch bis zum Schlusspfiff boten beide Mannschaften leidenschaftlichen Kampf und sehenswerten Offensivfußball. Am Ende einer äußerst unterhaltsamen und hochklassigen Partie blieb es schließlich beim gerechten 3:3-Unentschieden.

Harthausen – Nagelsberg 1:3

Tore: 1:0 Johannes Heidinger (39. Minute), 1:1 Vitali Baron (49.), 1:2 Ejmad Demaku Foulelfmeter (69.), 1:3 Thierno Diallo (78.). – Zuschauer: 100.

Von Beginn an konnte man erkennen, dass die Heimelf bemüht war, die schwache Leistung der Vorwoche wett zu machen. In einer zerfahrenen ersten Hälfte begegneten sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe. In der 37. und 38. Minute hatte Joachim Ruck zwei gute Abschlüsse, welche vom Gästekeeper in höchster Not pariert wurden. Eine Minute später war es Johannes Heidinger, der nach schönem Zuspiel durch Ruck den 1:0-Halbzeitstand besorgte. In der 49. Minute erzielte Baron per direkt verwandelten Freistoß den Ausgleich. Es entwickelte sich eine spannende zweite Hälfte, in der beide Mannschaften Chancen hatten. Felix Hemmrich setzte sich in der 55. energisch durch und hatte Pech, dass sein Schuss von der Linie gekratzt wurde. In der 69. Minute gingen die Gäste aus Nagelsberg per Strafstoß in Führung. Nun riskierte die Heimelf mehr und musste durch Konter das 1:3 hinnehmen. In der Schlussphase versuchte der SVH noch einmal alles, konnte die Chancen aber nicht verwerten. So steht die Heimelf trotz engagierter Leistung am Ende ohne Punkte da. Letztendlich fehlte die Effektivität, um die Punkte in Harthausen zu behalten.

Igersheim – Sindelbachtal 1:3

Tore: 0:1 (5. Minute) David Kapp, 0:2 (42.) Marcel Beck, 0:3 (50.) Marcel Beck, 1:3 (72.) Dennis Fleischmann. – Zuschauer: 120.

Igersheim begann druckvoll, konnte jedoch eine Unsicherheit in der Abwehr der Gäste nicht nutzen und wurde eiskalt erwischt: Kapp nutzte einen Fehler aus und schlenzte den Ball schön zum 0:1. In der Folge plätscherte das Spiel vor sich hin, Igersheim zeigte zu viele Fehler im Spielaufbau und Sindelbachtal verwaltete die Führung. Kurz vor der Pause nutzte Beck eine schöne Flanke zum 0:2. Mit dem 0:3, abermals durch Beck, war das Spiel entschieden. Sindelbachtal war cleverer und zweikampfstärker. Das 1:3 durch Fleischmann war Ergebniskosmetik.

Markelsheim/Elpersheim – Taubertal/Röttingen 2:0

Tore: 1:0 (40. Minute) Sascha Silberzahn, 2:0 (44. Min.) Max Burger. – Zuschauer: 200.

In einem spannenden und umkämpften Spitzenspiel besiegte die SGM Markelsheim/Elpersheim die kampfstarken Gäste vom FC Taubertal mit 2:0-Toren. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften durch aggressives Anlaufen und Pressing, so dass es nur wenige Torchancen gab. Die Torgelegenheiten resultierten meist aus Standardsituationen. So fischte der starke Gästetorwart Simon Gundermann in der 10. Minute einen Kopfball von Spielertrainer Sascha Silberzahn mit einer Glanzparade aus dem Torwinkel. Auch einen Weitschuss von Leonhard Popp parierte er in der 39. Minute mit einer Glanzleistung. Den Führungstreffer für die Heimelf erzielte in der 40. Minute Sascha Silberzahn per Kopf nach einem Eckball von Tobias Schieser. Mit einem Gewaltschuss unter die Latte baute Max Burger kurz vor der Pause die Führung für die SGM aus. In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste das Spiel an sich zu reißen, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Als die Heimelf ab der 67. Minute nach der gelb-roten Karte für Tobias Schieser in Unterzahl geriet, verstärkte der FC Taubertal noch einmal die Offensive, doch mit einer souveränen Abwehrleistung und einem bärenstarken Torwart Patrick Hopf brachte die Heimelf den Sieg ohne Gegentor über die Zeit.

Niederstetten – Ingelfingen 4: 0 Tore: 1:0, 2:0 Fabian Löber (35., 42.), Marvin Landwehr (53.), Fabian Löber (60.).

Druckvoll begann der TVN die Partie. Die Gäste aus Ingefingen wussten sich in den ersten 30 Minuten nur mit langen Bällen aus der Defensive heraus zu helfen. TSV-Keeper Bennet Schmezer erwischte einen Sahne-Tag und entschärfte die Schüsse der Gastgeber beinahe im Minutentakt. Und wenn selbst er geschlagen war, half die Latte mit. Mit einem Doppelschlag im Prinzip schon fast vor der Halbzeitpause stellte der TVN die Weichen auf Sieg. Fabian Löber staubte zunächst einen Angriff ins leere Tor zum 1:0 ab. Keine zehn Minuten später war das Tor schon wieder weit offen. Aus der Hintermannschaft des TSV landete ein Pass plötzlich bei Löber, der sich das Geschenk nicht entgehen ließ. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste nun besseres Offensivspiel aufzuziehen, dadurch ergaben sich Räume für die Vorbachtaler, die in Minute 53. und 60. wiederum mit einem Doppelschlag ihre Führung auf 4:0 erhöhen konnten. Marvin Landwehr und mit seinem dritten Treffer Fabian Löber machten schnell den Deckel auf die Partie.

Mulfingen/H. II – Creglingen 2:0 Tore: 1:0 (23.) Chris Bauer (23.), 2:0 (26.) Nicola Kutirov; - Zuschauer: 48.

In einem auch hochklassigen Spiel behält die Heimelf um Trainer Binder die Oberhand im Spitzenspiel. Auch nach vier Spielen bleibt die SGM ohne Gegentor. Zwischen den Pfosten agierte weiterhin Len Brutzer, der seine weiße Weste auch nach vier Begegnungen sauber hält. Zum Spiel: Mulfingen starte endlich einmal gut in die Begegnung und war sofort präsent. Aber auch die Gäste aus Creglingen schafften es zu Beginn die Pressingsituationen der Einheimischen zu lösen. So musste ein Standard herhalten. Ein super getretener Eckball von Nicola Kutirov rammte Chris Bauer in die Maschen. Bauer stand nach Verletzungspause wieder in der Startelf (23.). Der starke Kutirov sorgte dann nur drei Minuten später für das 2:0, nachdem er von Youngster Moritz Lang klasse angespielt wurde. Creglingen konnte in Durchgang eins keine klare Tormöglichkeiten verzeichnen. Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild, nur dasd Mulfingen/Hollenbach auch nicht mehr so gefährlich wirkte. Kurz nach Wiederbeginn musste allerdings ein Mulfinger Verteidiger, nach einem Querball, für den geschlagenen Brutzer auf der Linie retten. Dies sollte aber die einzige richtige Torchance der Gäste bleiben. Auf der anderen Seite versäumten es die Gäste, das Spiel früh zu entscheiden. Fünfzehn Minuten vor dem Ende hatte dann der stark leitende Unparteiische alle Hände voll zu tun, als das Spiel an Hektik zunahm. Viel Erwähnenswertes gab es nicht mehr, Creglingen gab sich zwar zu keiner Zeit auf. Das SGM-Bollwerk hielt aber auch im vierten Spiel stand.

Bad Mergentheim/Löffelstelzen – Amrichshausen 3:1

Tore: 1:0 (4. Minute) Cedric Krebs, 2:0 (10.) Dustin Heling, 3:0 (59.) A. Damjanovic, 3:1 (89.) M. Pfeifer.

Die SGM VfB Bad Mergentheim/Löffelstelzen gewann auch ihr zweites Spiel vor heimischer Kulisse gegen Amrichshausen.Die Gastgeber starten wach und zielstrebig in das Spiel. Die Belohnung dafür bekamen sie in den ersten zehn Minuten, als Krebs die Führung erzielte und Heling kurze Zeit später das Ergebnis auf 2:0 erhöhen konnte. Die Heimmannschaft hätte das Ergebnis in der Folge noch erhöhen können.

Ohne Spielerwechsel starteten beide Teams die zweite Halbzeit. Die Gäste erspielten sich zu Beginn des zweiten Durchgangs zwei gute Torchancen, die durch den Heimtorwart Gronbach entschärft wurden. A. Damjanovic machte in der 59. Spielminute den Deckel drauf, als er stramm aus 16 Metern auf 3:0 erhöhen konnte. Die Gäste erzielten nur noch in der 89. Spielminute per Freistoß den Ehrentreffer.

Wiesenbach – Blaufelden

Die für Samstagnachmittag geplante Partie wurde abgesetzt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020