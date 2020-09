Marco Reuss fordert eine Reaktion

Mit dem TSV Ilshofen II und dem TSV Michelfeld stehen nach dem dritten Spieltag der Bezirksliga hohenlohe zwei Mannschaften verlustpunktfrei auf den Plätzen eins und zwei. Der TSV Dünsbach (Dritter) und die SGM Niedernhall/Weißbach (Achter) sind noch ohne Niederlage. Einen klassischen Fehlstart hat dagegen der SV Wachbach hingelegt.

Noch sieglos und mit erst zwei Zählern rangiert der Titelfavorit auf Rang 14 – und somit auf einem Abstiegsplatz. Den haben auch der VfL Mainhardt, Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach sowie Gammesfeld und Schlusslicht Edelfingen inne.

TuRa Untermünkheim – TSV Michelfeld: In Ilshofen gab es für Untermünkheim nichts zu holen, und es gelang kurz vor Schluss nur der Ehrentreffer. Der TuRa belegt Rang 13, den Relegationsplatz. Mit Michelfeld kommt nun der noch ungeschlagene Tabellenzweite, der gegen Edelfingen zu einem verdienten Sieg kam. Es wird ein interessantes Spiel mit Derbycharakter geben, beide Clubs liegen nur wenige Kilometer auseinander. Der TuRa gewann bisher alle Begegnungen gegen Michelfeld, das wollen die Gäste unbedingt ändern.

VfL Mainhardt – SV Wachbach: Auch im Heimspiel gegen das bisherige Schlusslicht Leukershausen gelang dem SV Wachbach nicht der ersehnte erste Saisonsieg. „Leider haben wir jetzt das, was keiner haben wollte: einen Fehlstart“. erklärt Trainer Marco Reuss. Er hofft auf ein Erfolgserlebnis, am besten gleich in Mainhardt. Das Spiel findet bereits am Samstag um 13 Uhr in Mainhardt statt. Reuss sah in den ersten beiden Partien ein gutes Spiel seiner Mannschaft, „leider hat das Tor und das passende Ergebnis dazu gefehlt. Gegen Dünsbach hatten wir einen guten Start mit einem frühen Tor, das uns leider nicht die nötige Ruhe und Überzeugung gab. Wir hatten dann sehr wenig Zugriff auf das Spiel und waren im Zweikampfverhalten insgesamt schlecht. Wir müssen besser als Team verteidigen. Im Moment sind zu viele Spieler mit sich selber beschäftigt.“ Für Reuss zählt in Mainhardt nur ein Sieg. Reuss sieht in Mainhardt einen unangenehmen Gegner mit einem gefährlichen Torjäger Fabian Wohlschläger. „Wir müssen nun eine Reaktion zeigen, das sind wir unseren treuen Fans schuldig“, so Reuss.

SSV Gaisbach – TSV Ilshofen II: Nachdem das erste Heimspiel verloren worden war, hat der SSV Gaisbach zum zweiten Mal auswärts zugeschlagen. In Altenmünster gelang der Sieg allerdings erst in der vorletzten Spielminute. Das zweite Heimspiel geht nun gegen den Tabellenführer aus Ilshofen, der sich bisher sehr souverän präsentiert hat. Reicht es zum ersten heimdreier? Oder ist der Titelanwärter auch für Gaisbach zu stark?

SV Edelfingen – SGM Niedernhall/Weißbach: Nach der dritten Niederlage sprach Edelfingens Trainer Sebastian Müller hinterher von einer bitteren Niederlage. „Und zwar deshalb, weil man die Situationen vor beiden Gegentoren, jeweils Eckball, vor dem Spiel genau besprochen hat und somit beide Gegentore vermeidbar gewesen wären.“ Edelfingen hat wie der Vorletzte Gammesfeld null Punkte und muss nun schauen, endlich zu punkten. Verschlafene erste 20 Minuten wie in Michelfeld darf man sich nicht mehr leisten. Müller weiter: „Erst in den zweiten 25 Minuten der ersten Halbzeit wurde es etwas besser. Der zweite Durchgang von uns war sehr ordentlich, wie hatten leichtes Übergewicht. Hier hätten wir definitiv das 1:1 verdient gehabt. Leider bekamen wir dann in unserer Drangphase nach einem Eckball das 0:2.“ Die Edelfingen wollen gegen den Mit-Titelkandidaten Niedermnhall/Weißbach von Beginn an voll motiviert auftreten. „Gelingt es uns, die vermeidbaren und individuellen Fehler zu minimieren, wird es auch möglich sein, die Punkte in Edelfingen zu behalten.“

SGM Weikersheim/Schäft./Laudenbach – SGM SSV/Spfr. Schwäbisch Hall: Nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Ilshofen und Michelfeld hat die SGM gezeigt, wozu sie fähig ist. Im dritten Spiel gegen einen Meisterschaftsfavoriten gelang in Niedernhall ein Unentschieden. Trainer Edgar Klärle sagte nach dem Spiel: „Der Punkt war defintiv verdient, auch wenn Niedernhall mehr Spielanteile, vor allem in der zweiten Halbzeit hatte. Wir hatten eindeutig mehr klare Chancen, besonders in der ersten Hälfte.“ Der nächste Gegner aus Schwäbisch Hall „ist für uns Neuland“, so Klärle. „Die haben schon einen Dreier, den wir am Sonntag behalten wollen. Dafür müssen wir gut vorbereitet sein.“ Die Haller mussten zuletzt wegen eines Corona-Falles pausieren. Am Sonntag kann aber gespielt werden. „Alle Tests sind negativ verlaufen“, bestätigte Bezirksspielleiter Hartmut Megerle auf Nachfrage der FN.

SF Leukershausen-Mariäkappel – TSV Dünsbach: Sehr überraschend gewann Leukershausen-Mariäkappel beim Favoriten in Wachbach und holte sich die ersten Saisonpunkte. Kann diese Leistung nun auch gegen ein weiteres Spitzenteam, den TSV Dünsbach, wiederholt werden? Der machte vorige Woche mit dem TSV Neuenstein kurzen Prozess und schickte ihn mit 5:0 Toren nach Hause. Dünsbach will gewinnen, um am Spitzenduo dran zu bleiben.

TSV Neuenstein – FC Matzenbach: Wie gut hat sich der TSV Neuenstein nach dem Debakel in Dünsbach erholt? Bisher gelang im ersten Spiel ein Sieg gegen die SGM aus Schwäbisch Hall, zuhause gab es gegen Wachbach ein torloses Remis. Aufsteiger Matzenbach holte sich gegen Gammesfeld und Westheim zwei spektakuläre Siege. Vor allem die Moral stimmt beim Neuling, der für weitere Überraschungen in der neuen Liga gut ist. Vieleicht schon in Neuenstein?

Spvgg Gammesfeld – Spfr. Bühlerzell: Mit 3:1 führte Gammesfeld im Aufsteigerduell in Matzenbach nach gut einer Stunde, am Ende hieß es aber 4:3 für Matzenbach. „Wir haben ein starkes Spiel gemacht“, sagte Lars Langenbuch. „Diese Niederlage war sehr unglücklich.“ Langenbuch sah allerdings den FC im Torabschluss klar im Vorteil. „Deshalb haben sie am Ende auch gewonnen.“ Für Langenbuch ist es als Trainer trotzdem wichtiger, dass seine Mannschaft spielerisch bisher in der Bezirksliga mithalten konnte.

„Auch wenn es noch für keinen Punkt gereicht hat. Bisher sind wir nur noch nicht clever und abgezockt genug. Aber auch in dem Bereich werden wir uns noch verbessern.“ Das wird gegen Bühlerzell, einer äußerst erfahrenen Truppe, nicht einfach werden. „Wir wollen es ihnen schwer machen zu gewinnen.“ Nach zwei Siegen kassierten die Sportfreunde Bühlerzell zuhause mit 0:4 gegen Westheim die erste Saisonniederlage.

SV Westheim – SGM Altenmünster/ESV Crailsheim: Auftaktniederlage beim Aufsteiger Matzenbach, knapper Heimsieg gegen Aufsteiger Gammesfeld. Da hat wohl kaum einer damit gerechnet, dass Westheim am dritten Spieltag der Saison beim Tabellenführer in Bühlerzell gewinnt. Genau dieser Coup aber ist dem SV Westheim gelungen, mit 4:0 Toren noch dazu recht deutlich. Die Gäste aus Altenmünster müssen sich auf eine fast unlösbare Aufgabe einstellen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020