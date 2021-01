Mannschaftskapitän der „Straßenhunde“

Stephan Schröcks Fußballerkarriere ist ein Abenteuer. Der 34-Jährige hat es von der DJK Schweinfurt aus in die weite Welt des Profisports geschafft. Ein knappes Jahrzehnt bei der SpVgg Greuther Fürth (225 Zweitliga-Einsätze), Bundesligastationen in Hoffenheim und Frankfurt und dann über drei Jahren auf den Philippinen. Und jetzt trieb ihn die Corona-Pandemie wieder an einen für einen

