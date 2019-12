Lohn für großen Einsatz

Fußballvereine in Baden können sich ihr besonderes Engagement in den Bereichen Kinder- und Jugendfreundlichkeit, Leistungsförderung, Ehrenamtliches Engagement und Engagement für Freizeit- und Breitensport mit dem „Kleeblatt“ veredeln lassen. Anmeldungen für die „Kleeblatt“-Saison 2019/20 beim Badischen Fußballverband sind bis zum 31. März 2020 möglich. Bereits im 24. Jahr vergibt derBFV Kleeblätter in Gold, Silber und Bronze.

Um mitzumachen, müssen Vereine bis zum 31. März 2020 per Formular des BFV die Teilnahme anmelden, im Zeitraum August 2019 bis Juli 2020 Maßnahmen umsetzen und dokumentieren und die Doku bis Ende Juli 2020 abgeben. bfv

