Locker ins Viertelfinale

1. FC Köln – TSG Hoffenheim 1:5

Tore: 0:1 (4.) Franziska Harsch, 1:1 (7.) Mandy Islacker (Foulelfmeter), 1:2 (20.) Jule Brand, 1:3 (34.) Tabea Waßmuth, 1:4 (37.) Nicole Billa, 1:5 (38.) Nicole Billa, 1:6 (54.) Tabea Waßmuth.

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim setzen ihre Siegesserie auch im DFB-Pokal fort: Beim Zweitligisten 1. FC Köln schossen sich die Hoffenheimerinnen mit einem 6:1 locker und leicht ins Viertelfinale.

Für die Partie im Franz-Kremer-Stadion nahm Trainer Gabor Gallai im Vergleich zum Ligaspiel beim SC Freiburg vier Änderungen in der Startelf vor. Janina Leitzig gab nach dreimonatiger Verletzungspause ihr Comeback zwischen den Pfosten, Judith Steinert verteidigte statt Katharina Naschenweng auf der linken Seite. Im Zentrum ersetzte Lena Lattwein Spielführerin Fabienne Dongus, Jule Brand kam für Paulina Krumbiegel in die Offensive.

Gleich nach dem ersten Eckball des Spiels gingen die Hoffenheimerinnen in Führung, Franziska Harsch traf per Kopf (4.). Doch der 1. FC Köln schlug eiskalt zurück, denn Mandy Islacker erzielte per Foulelfmeter den Ausgleich für den Zweitligisten (7.). Nach einer Viertelstunde kamen die Hoffenheimerinnen wieder besser in Tritt und der Druck auf das Tor des 1. FC Köln nahm zu. Jule Brand traf folgerichtig zum 2:1 (20.). Es folgten einige starke Offensivaktionen der TSG, die mehr und mehr zu Hochtouren auflief. Erst erhöhte Tabea Waßmuth nach einem starken Ballgewinn (34.), dann sorgte Nicole Billa mit einem Doppelschlag (37., 38.) endgültig für klare Verhältnisse.

Nach der Pause schien der 1. FC Köln auf Schadensbegrenzung aus zu sein, konnte den zweiten Treffer von Tabea Waßmuth aber trotzdem nicht verhindern (54.). Die TSG überzeugte anschließend mit unglaublicher Spielfreude, die Kölnerinnen konnten nach vorne nur selten Nadelstiche setzen.

Bis zum Schlusspfiff blieb die TSG gierig und zielstrebig, doch in den Aktionen fehlte spätestens beim Torabschluss die entscheidende Präzision, sodass es beim hochverdienten 6:1-Erfolg blieb. pik

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020