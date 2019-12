Lewandowski hat Mini-Krise überwunden

In der Fußball-Bundesliga stellten die beiden Top-Stürmer Robert Lewandowski (München) und Timo Werner (Leipzig) erneut ihre Torgefährlichkeit unter Beweis. In der 2. Bundesliga rückten zwei Spieler dem Führenden Fabian Klos (Bielfeld) auf die Pelle. In der 3. Liga hat Meppens Undav mit zwei Toren zum Ersten Bunjaku aufgeschlossen. Die Spielklassen darunter befinden sich bereits in der Winterpause.

Bundesliga

18 Tore: Lewandowski (München).

16 Tore: Werner (Leipzig).

10 Tore: Hennings (Düsseldorf).

9 Tore: Reus (Dortmund).

8 Tore: Andersson (Union Berlin), Sancho (Dortmund.

7 Tore: Niederlechner (Augsburg), Rashica (Bremen), Weghorst (Walldorf).

2. Bundesliga

13 Tore: Klos (Bielfeld).

12 Tore: Schäffler (wehen Wiesbaden).

10 Tore: Hofmann (Karlsruhe).

9 Tore: Voglsammer (Bielfeld), Ganvoula (Bochum), Kittel (Hamburg).

8 Tore: Alvarez (Osnabrück).

3. Liga

13 Tore: Bunjaku (Viktoria Köln).

12 Tore: Undav (Meppen), Wriet (FC Bayern München II).

11 Tore: Stoppelkamp (Duisburg), Pick (Kaiserslautern).

9 Tore: Boyd (Halle), Wunderlich (Viktoria Köln). mf

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019