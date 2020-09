Lehrgänge zum Junior-Coach

Bis zum 16. Oktober können sich Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren aus dem ganzen Gebiet des Badischen Fußball-Verbandes (BFV) für die beiden zentralen Junior-Coach Lehrgänge in der Sportschule Schöneck im Februar und März 2021 anmelden. Die beiden zweiteiligen Lehrgänge sind für Schülerinnen und Schüler der Einstieg in die Trainertätigkeit. Zu ihren fußballerischen Fähigkeiten erhalten sie Kenntnisse für die Planung und Organisation von Trainingseinheiten und pädagogische Hinweise. Zum Abschluss wenden sie das Gelernte in einer Übungseinheit mit Grundschulkindern direkt an.

Junior-Coaches können als nächsten Schritt in die Trainer-C-Lizenz einsteigen. Zuvor heißt es aber Erfahrungen sammeln bei Sportangeboten und Fußball-AGs der Schule und im Kindertraining des eigenen Vereins. Dabei lernen sie Verantwortung zu übernehmen, entwickeln Selbstvertrauen und engagieren sich sinnvoll. Den Grundstein legt die Junior-Coach-Ausbildung, die für viele Jugendliche der erste Schritt auf dem Weg ins Trainerdasein ist.“

Der Lehrgang für Mädchen findet vom 8. bis 10. Februar sowie am 17./18. März statt, der Lehrgang für Jungen vom 1. bis 3. Februar und am 15./16. März. Die Anmeldung erfolgt über die Schulen an das Regierungspräsidium. Weitere Infos und das Anmeldeformular gibt es auf www.badfv.de/junior-coach. Anmeldeschluss ist der 16. Oktober.

Normalerweise bietet der bfv gemeinsam mit den Ausbildungsschulen in Baden zusätzlich dezentrale Lehrgänge an. Ob und wann diese starten können, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. aka

