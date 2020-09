Lehren aus vorigem Spiel sollen helfen

Nach den ersten drei Spieltagen steht der VfR Gommersdorf zwar noch ohne Aussagekraft im Mittelfeld der Tabelle, doch dass die Hogen-Truppe vom Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim II mit leeren Händen am Sonntag ins Jagsttal zurückkehrte, das tat doch manchem ein bisschen weh. Denn über eine halbe Stunde waren die Gommersdorfer in numerischer Überzahl und konnten kein Kapital daraus schlagen. Am ende stand es 1:2.

Am Samstag trifft nun Hohenlohe auf Kraichgau – VfR Gommersdorf gegen den VfB Eppingen. Der Anpfiff ist um 16 Uhr. Mittlerweile ist es das neunte Aufeinandertreffen in der Verbandsliga mit Vorteilen für den VfB. Fünf Siege bei drei Unentschieden stehen für den VfB zu Buche. Fast genau vor einem Jahr gewannen die Eppinger im Jagsttal mit 2:0.

Der Start des VfR Gommersdorf in die Saison begann in Kirchfeld (2:0) vielversprechend, doch dann folgten zwei Niederlagen. Der VfB Eppingen wurde zu Saisonbeginn als Geheimfavorit der Verbandsliga gehandelt, der in die Phalanx der Topfavoriten FV Heddesheim, SV Spielberg, VfR Mannheim und ATSV Mutschelbach aufbrechen kann. Mit ihrem Start in Waldhof (1:1) und dem 3:0-Sieg gegen die Spvgg. Neckarelz waren die Eppinger nur teilweise zufrieden. Am Sonntag kassierten sie in der Nachspielzeit das 1:1 gegen den vermeintlichen Underdog Durlach-Aue. Diese zwei verlorenen Punkte werden die Eppinger in Gommersdorf wieder gut machen wollen, davon muss der VfR ausgehen. Eine wichtige Personalie wechselte mit Christopher Wild vom FC Zuzenhausen zum VfB. Bisher hat der 25-jährige Torjäger einen Treffer auf seinem Konto. Die schon vorher gute Verbandsliga-Mannschaft wurde dadurch im Angriff noch verstärkt. Da müssen die Jagsttäler mit Einsatz und Einsatzwillen versuchen, den Vorteil der Gäste wettzumachen.

VfR-Trainer Peter Hogen: „Wir haben aus dem letzten Spiel gelernt, aggressiver in den Zweikämpfen zu gehen und insgesamt mehr zu investieren. So müssen wir auch auftreten, dann holen wir auch wieder Punkte“. Mut und ein unbedingter Wille müsse am Samstag noch dazukommen, fordert Co-Trainer Tobias Scheifler.

