Kurskorrektur beim Jugend-Spielbetrieb

Der 39. Ordentliche Verbandstag, die Mitgliederversammlung des Badischen Fußballverbandes hat am Samstag das sechsköpfige Präsidium mit großer Mehrheit für die nächsten vier Jahre gewählt. Der alte und neue BFV-Präsident ist Ronny Zimmermann.

214 von 225 Delegierten hatten sich in die Konferenz eingewählt und über ihren personalisierten Wahlcode im Abstimmungstool authentifiziert. Und so konnte der 39. Ordentliche Verbandstag zwar „Leider wieder nur vor den Bildschirmen“, wie Präsident Zimmermann in seinen Begrüßungsworten bedauerte, aber immerhin noch in 2020 stattfinden. Die Öffentlichkeit konnte den Verbandstag im Livestream auf der BFV-Webseite verfolgen.

In seinen Bericht ging der Präsident auf die vergangene Legislaturperiode ein. Er hob die Dezentralisierung der Verbandsangebote besonders hervor. Von Qualifizierungsmaßnahmen bis hin zu den Beteiligungsformaten wie Vereinsdialogen, Vorstands- und Führungsspielertreffs führte der BFV in den vergangenen vier Jahren über 800 Veranstaltungen vor Ort bei den Vereinen durch. „Wie schon früher wurde auch in dieser Periode bei vielen Veranstaltungen offenkundig, dass viele Vereinsvertreter die bestehenden Angebote des BFV überhaupt nicht kannten“, betonte Zimmermann. Abhilfe solle hier das jüngste Angebot schaffen: das DFB-Projekt „Club-Berater“, für das sich der bfv als Pilotverband gemeldet hat. Zimmermann betonte an dieser Stelle ausdrücklich, dass die Gebühren für die Vereine auch angesichts der stark ausgeweiteten Angebotspalette seit 1998 nicht erhöht wurden.

Blick auf Corona

Natürlich kam der Präsident in seinem Bericht nicht an Corona vorbei. Die Pandemie habe nicht nur die Pläne für den Verbandstag zweimal auf den Kopf gestellt, sondern aktuell auch zum zweiten Mal für eine Saisonunterbrechung im Spielbetrieb gesorgt. Das bereite nicht nur den Vereinen große Sorge, sondern auch dem BFV mit seiner Sportschule Schöneck. Lobende Worte fand Zimmermann in diesem Zusammenhang für die Schiedsrichter, die sich „klaglos zur Verfügung gestellt haben“ und schickte gleich noch einen Appell an alle Clubs und deren Verantwortliche, Vereinsoffizielle, Vorsitzende, Betreuer, Trainer und Spieler hinterher: „Gewähren Sie unseren Schiedsrichtern den Respekt, den sie verdienen!“ Abschließend bedankte der Präsident sich bei seinen Mitstreitern im Haupt- und im Ehrenamt sowie den Clubs.

Nach zahlreichen Abstimmungen zur Änderung der Satzung und Ordnungen, die unter den Augen einer vierköpfigen, aus Vereinsvertretern bestehenden, Wahlkommission sowie Michael Titze, dem Geschäftsführer des Badischen Sportbundes Nord als neutralen Beobachter allesamt durch die Delegierten abgesegnet wurden, standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Für die sechs Ämter im Präsidium sowie die der drei Kassenprüfer hatte der Verbandsvorstand Wahlvorschläge unterbreitet. Weitere Kandidaten wurden von den Delegierten, welche die über 600 Mitgliedsvereine des BFV vertraten, nicht unterbreitet. Mit jeweils überwältigender Mehrheit wählten sie Ronny Zimmermann als Präsidenten sowie die bisherigen Amtsinhaber Rüdiger Heiß (Vizepräsident Spielbetrieb), Torsten Dollinger (Vizepräsident Finanzen) und Jürgen Galm (Vizepräsident) in ihre nächste Amtszeit. Neu im Präsidium dabei sind Heike Himmelsbach-Ihli als Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball sowie Sven Wolf als Vizepräsident für Gesellschaftliche Verantwortung. Die drei Kassenprüfer sind Steffen Petri (Nußloch), Klemens Gramlich (Hainstadt) und Thomas Binder (Forst). In seinem Amt als Verbandsjugendleiter bestätigt wurde Rouven Ettner.

Nach seiner Wiederwahl richtet Zimmermann den Blick noch in die Zukunft: „Mindestens die nächsten vier Jahre stehen voll und ganz im Zeichen der Jugend. Denn ohne Kurskorrektur wird der Spielbetrieb, wie wir ihn kennen in der Zukunft nicht mehr möglich sein.“ aka

