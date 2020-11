Kühlwetter weckt beim HSV Erinnerungen

In der Vorsaison verspielte der Hamburger SV durch ein „Last-Minute-Gegentor beim 1. FC Heidenheim den durchaus möglichen Direkt-Aufstieg. Eine anschließende Heimschlappe gegen Sandhausen kostete dann sogar die Relegation. Und auch in dieser Spielzeit gab es in Heidenheim nach einer 2:0-Führung noch eine 2:3-Niederlage. Dabei erzielte Christian Kühlwetter alle drei Heidenheimer Tore, eines davon in der Nachspielzeit. ptt

Bundesliga

12 Tore: Lewandowski (München). 10 Tore: Haaland (Dortmund). 7 Tore: Alario (Leverkusen), Kramaric (Hoffenheim), Mateta (Mainz) Silva (Frankfurt). 6 Tore: Kruse (Union Berlin), Cunha (Hertha BSC), Weghorst (Wolfsburg). 4 Tore: Angelino (Leipzig), Füllkrug (Bremen), Gnabry, Müller (beide München), Petersen /Freiburg), Stindl (Mönchengladbach).

2. Liga

9 Tore: Terodde (Hamburg). 8 Tore: Kühlwetter (Heidenheim). 6 Tore: Dursun (Darmstadt). 5 Tore: Hrgota, Seguin (beide Greuther Fürth), Mühling (Kiel), Schäffler (Nürnberg), Srbeny (Paderborn), Testroet (Aue). 4 Tore: Albers (Regensburg), Führich (Paderborn), Hofmann (Karlsruhe), Kempe (Darmstadt), Kerk (Osnabrück), Proschwitz (Braunschweig), Zoller (Bochum).

3. Liga

10 Tore: Sliskovic (Türkgücü München). 7 Tore: Janjic (Verl). 6 Tore: Boyamba (Mannheim), Boyd (Halle), Dressel, Mölders (beide 1860 München), Jacob, Shipnoski (beide Saarbrücken), Malone (Wehen Wiesbaden), Yildirim (Verl). 5 Tore: Hosiner (Dresden), Kern (Bayern München II).

