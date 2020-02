Kreistage und Kreisjugendtage

Der Verbandstag des Badischen Fußballverbandes findet am Samstag, 18. Juli, in Remchingen statt. Ihm vorgeschaltet sind die neun Kreistage. Die finden in der Region Odenwald-Tauber wie folgt statt: Am Mittwoch, 22. April, um 19 Uhr für den Kreis Buchen in Heidersbach, am Donnerstag, 23. April, um 19 Uhr für den Kreis Tauberbischofsheim in Gamburg sowie am Freitag, 24. April, um 19 Uhr für den Kreis Mosbach in Neckargerach.

Im Jahr des Verbandstags findet auch satzungsgemäß der Verbandsjugendtag (13. Juni in Feudenheim) statt. Dem sind unter anderem folgende Kreisjugendtage vorgeschaltet: Für den Kreis Mosbach am Freitag, 6. März, um 19 Uhr in Billigheim, für den Kreis Tauberbischofsheim am Montag, 23. März. um 19 Uhr in Külsheim und für den Kreis Buchen am Mittwoch, 25. März, um 19 Uhr in Götzingen.

Für die Vereine handelt es sich jeweils um Pflichtsitzungen.

