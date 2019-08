Kreisliga-Absteiger kommt nicht in Tritt

VfB Sennfeld/Roigheim II – SV Hettigenbeuern: Noch ungeschlagen in dieser Frühphase der Saison ist der Gastgeber. Dem Sieg an Spieltag eins folgte ein Unentschieden. Damit steht man verdient in der oberen Tabellenhälfte. Bislang bekam der VfB zusammen mit Altheim die wenigsten Gegentore. Dies soll auch nach der Partie gegen Hettigenbeuern so sein. Die Gäste können mit dem Saisonstart

...