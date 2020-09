Kreisjugendtag in Külsheim

Der Kreisjugendtag (gewissermaßen die Hauptversammlung der Fußballjugendleiter) findet im Fußballkreis Tauberbischofsheim für alle Vereinsjugendleiterinnen und -Jugendleiter am Dienstag, 22. September, um 19 Uhr in der Stadthalle in Külsheim statt. Ursprünglich war die Versammlung für März geplant, doch machte Corona einen dicken strich durch die Rechnung

Neben dem Tätigkeitsbericht des Kreisjugendausschusses, mit anschließender Aussprache und der Erledigung von Anträgen, stehen nach der Entlastung des bisherigen Kreisjugendausschusses unter anderem . die Neuwahlen des Kreisjugendleiters sowie seines Stellvertreters, des Beauftragten für Schulfußball und eines Beisitzers auf dem Programm.

Weitere Informationen und ein Meinungsaustausch zum aktuellen Spielbetrieb der Nachwuchskicker sind ebenfalls vorgesehen.

Es ist eine Pflichtveranstaltung für alle Vereine im Fußballkreis, wobei aus gegebenem Anlass nur ein Vertreter pro Verein teilnehmen kann. Für das Betreten des Versammlungsraumes besteht Maskenpflicht. kja

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.09.2020