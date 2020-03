Kreatives Aufbauspiel

Der Württembergische Fußballverband (wfv) führt eine Reihe von dezentralen Schulungen als Fortbildungsmaßnahmen für seine D- bis A-Junioren und Aktiven-Trainerinnen und Trainer sowie die Jugendleiterinnen und Jugendleiter durch. Ziel ist es, praktische Tipps für die Trainingsarbeit zu vermitteln. Die Trainerschulungen im Bezirk Hohenlohe finden am 29. April in Markelsheim und am 11. Mai in Unter-steinbach statt. Das Thema lautet: „Variable Spieleröffnung leicht gemacht – mutig und kreativ das Spiel aufbauen!“.

Referent ist jeweils Thomas Sommer. Fragen rund um die Kurzschulung in Markelsheim beantwortet Schulungsleiter Alois Schmitt (alois.schmitt@fussball-hohenlohe.de oder wfv-Postfach) und für die Schulung in Untersteinbach Schulungsleiter Ralf Bantel (ralf.bantel@fussball-hohenlohe.de oder wfv-Postfach).

Durch die Regeländerung beim Abstoß vom eigenen Tor ergeben sich neue, kreative Möglichkeiten in der Spieleröffnung. So dürfen die eigenen Spieler den Ball bereits innerhalb des Strafraumes annehmen. Die wenigsten Mannschaften im Amateurbereich und selbst bei den Profis haben sich die großen Vorteile dieser Neuerung schon zunutze gemacht. Diese Schulung wird für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt. Trainingskleidung und Fußballschuhe sollen mitgebracht werden. Anmelden können sich Trainer und Jugendleiter unter www.wuerttfv.de/#/lizenzverlängerung

