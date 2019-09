Königshöfer feiern auf der Messe die erneute Tabellenführung

TSV Rosenberg – FV Elztal 2:0

Roesenberg: Zeiter, Lutz (90+3 Hallbaur), Stieber, Volk, Löw, Haas (90.+5 Krauth), Bujak (90.+1 Wild), Breitinger, Meier, Galm, Schweizer.

Elztal: Binnig (76. Luckey), Weber, Fischer (82. Wölfer), Brada, Reichert, Helm, Holzschuh, Lang (61. Steck), Kirschenlohr (82. Kaiser), Koch.

Tore: 1:0 (65.) Breitinger, 2:0 (90.) Volk. – Schiedsrichter: Chris Lillig (Bruchsal). – Zuschauer: k. A.

Bei idealen Platzverhältnissen und einer ansprechenden Zuschauerkulisse trafen sich „die Grünen“ aus Rosenberg gegen „die Roten“ aus dem Elztal zu einem für beide Mannschaften richtungsweisenden Spiel Trotz großer Verletzungssorgen begann die einheimische Mannschaft engagiert und bestimmte eindeutig das Spielgeschehen. Gegen die sehr tief stehenden Gäste versuchte der TSV, mit schnellem Kombinationsspiel über die Flügel zum Erfolg zu kommen. Aber auch die besten Chancen wurden im ersten Abschnitt nicht genutzt. So ging es mit einem für die Gäste schmeichelhaften 0:0 in die Kabine. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild , das Spiel verlagerte sich noch mehr in die Hälfte der Gäste, und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit wann der Abwehrriegel geknackt werden konnte. In der 65. Minute war es dann soweit, Daniel Breitinger brachte seine Farben mit einem Kopfballtreffer in Führung. Der TSV ließ die Gäste weiterhin nicht zur Entfaltung kommen und so verbrachte der Einheimische Torhüter einen ruhigen Nachmittag. In der 90 Minute war es dann Marius Volk, der mit dem 2:0 den Sack in einem einseitigen Spiel zumachte.

VfR Uissigheim – FV Mosbach 0:2

Uissigheim: M. Diehm, R. Diehm, May (46. Heerd), Rüttling, Schmitt, Göbel (61. M. Füger), Gros (15. Marian Duschek), Sladek, Faulhaber, Väth, Morawietz.

Mosbach: Hammel, Hauk, Barisic, Ebel, Fenzl (59. Celestino), Kaplan, Mohammedi (75. Schaffrath), Mayer (80. Almousa), Lorenz, Gallmann, Kreß.

Tore: 0:1 (18.) Ebel, 0:2 (77.) Schaffrath. – Schiedsrichter: Luca Binder (Obergimpern). – Zuschauer: 120.

Den ersten vielversprechenden Angriff setzten die Platzherren: Nur knapp verfehlte der Ball sein Ziel. Aber auch die Gäste blieben keine Antwort schuldig und gestalteten das Spiel offen. Durch eine Unachtsamkeit in der Uissigheimer Hintermannschaft kam Thomas Ebel in der 18. Minute an den Ball und schob überlegt zur Gäste-Führung ein. Der VfR war keineswegs geschockt und spielte munter weiter. Es entwickelter sich ein rasanter Schlagabtausch. Großchance in der 32 Minute für die Platzherren: Aber der Ball ging knapp am FV-Tor vorbei. Kurz danach musste der Gästekeeper nach Daniel Göbels Schuss sein ganzes Können aufbieten, um den Gleichstand zu verhindern. Im Gegenzug zeichnete sich auch VfR-Torwart Maxi Diehm mit einer Glanzparade aus. Die Gäste waren in der Schlussphase der ersten Hälfte optisch überlegen. Kurz nach Wiederbeginn rettete wieder Gäste-Schussmann, als er Jonas Faulhabers Schuss gerade noch aus dem Winkel fischte; in der 53. Minute stand wieder J. Faulhaber im Blickpunkt, doch der Gästetorhüter verhinderte den Ausgleich mit einer Fußabwehr. Kurz darauf scheiterte auch M. Heer an Hammel. Nun drückten die Hausherren aufs Tempo und erspielten sich ein leichtes Übergewicht. Die Gäste setzten in der 72. Minute einen Konter, aber M. Diehm parierte. Im Gegenzug stand wieder der FV-Torhüter im Brennpunkt, aber das Tor zum 2:0 in der 77. Minute erzielte die Gäste durch den gerade eingewechselten Jonas Schaffrath. Das Spiel war gelaufen, obwohl die Heimelf bis zum Schlusspfiff kämpfte.

Grünsfeld – Hundheim/St. 2:5

Grünsfeld: Markert, T. Dürr, D. Dürr (22. B. Scherer), Betzel, Wagner, Müller, Albert, Moschüring, Schreck (46. S. Scherer), Kraft.

Hundheim/Steinbach: Brugger, Bischof, Fischer, Dick, Hilger, Hirsch (75. Benz), J. Münkel, A. Münkel (80. Völk), Baumann, Pahl, Iancu(36. Bundschuh).

Tore: 0:1 (20., Elfmeter) Iancu, 0:2 (25.) Hirsch, 1:2 (29.) Schreck, 2:2 (44.) Moschüring, 2:3 (47.) Hirsch, 2:4 (60.) Bunschuh, 2:5 (85.) Völk. – Schiedsrichter: Knut Krimmer (Rosengarten). – Zuschauer: 100

Beide Mannschaften begannen offen das Spiel, wobei Grünsfeld in der Anfangsviertelstunde die größeren Spielanteile hatte. Durch einen Fehler der heimischen Abwehr, gingen die Gäste durch Iancu per Strafstoß in Führung. Grünsfeld wirkte verunsichert und hatte im Mittelfeld viele Ballverluste, wodurch die Gäste durch Hirsch auf 2:0 erhöhten. Grünsfeld wurde in den kommenden Minuten engagierter und erzielte durch Dominik Schreck den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause erzielte Chris Moschüring den zwischenzeitlich verdienten Ausgleichstreffer. Nach dem Seitenwechsel kam Hundheim hellwach aus der Kabine und erzielte das 3:2. In den kommenden Minuten merkte man den Gästen die Spielüberlegenheit an, infolge dessen gingen sie durch Bunschuh mit 4:2 in Führung. Grünsfeld wirkte immer mehr verunsichert. Die Torchancen wurden nicht verwertet. Den Schlusspunkt setzte Völk kurz vor Ende zum verdienten Auswärtssieg für Hundheim/Steinbach.

SV Königshofen - Reichenbuch 4:1

Königshofen: Hönig, Wolf, Tiefenbach, M. Michelbach, Wagner, Baumann, Rathmann (87. Herzog), Karsli (31. Henning), Schwenkert, Inal (68. Fell), Helbig (83. N. Michelbach N.),

Reichenbuch: Strein, Gimber, Bachmann, Eiermann, Holzschuh (81. Kielmann), Kalinovski Th., Dylla (56. Donau), Winter, Kalinovki D. (76. Utz), Bender, Hiller (56. Welz),

Tore: 1:0 (28.) Karsli, 2:0 (49.) Helbig, 2:1 (52.) Bender, 3:1 (70.) Fell, 4:1 (84.) Helbig. – Besondere Vorkommnisse: Schwenkert (5.) verschießt Foulelfmeter. – Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Mudau). – Zuschauer: 489.

Vor erneut prächtiger Zuschauerkulisse gewann der SV Königshofen auch sein zweites Messeheimspiel, wobei trotz eines deutlichen 4:1 ein hartes Stück Arbeit nötig war. Die Gastgeber begannen wie die Feuerwehr und legten ein hohes Tempo vor. Schon nach fünf Minuten wurde Rathmann im Strafraum gelegt, doch Schwenkert fand in FV-Keepter Strein seinen Meister, der den Elfmeter-Schuss abwehrte. Auch danach stand Strein im Mittelpunkt. Zunächst musste er sich bei Rathmanns Geschoss mächtig strecken und kurze Zeit später hielt Strein einen Kopfball von Schwenkert großartig. Allerdings dann in der 28. Minute die längst überfällige Führung für den SV Königshofen, als Wagner Karsli auf die Reise schickte und der Torjäger zum 1:0 abschloss. Im Anschluss kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und hätten fast durch Hiller den Ausgleich erzielt. Im zweiten Durchgang gleich das 2:0: Einen sehenswerte Kombination über Wagner und Inal vollendete Helbig in die Maschen. Jedoch fiel fast im Gegenzug der Anschlusstreffer, nachdem sich Bender geschickt durchsetzte und unhaltbar in kurze Eck einlochte. Jetzt mussten die Einheimischen bange Minuten überstehen, denn Reichenbuch machte mächtig Druck. Die Erlösung dann aber in der 70. Minute mit dem 3:1: Der kurz zuvor eingewechselte Fell schloss einen erneut herrlichen Spielzug über Helbig zum vielumjubelten Tor ab. Dennoch mussten die Platzherren in der Defensive gegen einen nie aufsteckenden Gegner weiterhin Schwerstarbeit verrichten. Endgültig gelaufen war das Match, als der fleißige Helbig vor Strein alleine auftauchte, diesen umspielte und den Ball zum 4:1 Endstand einnetzte.

SV Nassig – TSV Assamstadt 1:0

Nassig: Link, Seyfried, J. (52. Min. Schumacher), Baumann, Scheurich (65. Min. Dworschak), Wolz (85. Min. Sock), Baumann, Rohde, Mühling, Kunkel, Lausecker, Stobbies (77. Min. Winzenhöler)

Assamstadt: M. Rupp, F. Rupp, A. Rupp, Beier, Tremmel (38. Hügel), Ansmann, Rumm, Wagner (68. Jäger), Langer, Geißler, Wagner.

Tor: 1:0 (90.+3, Foulelfmeter) Dworschak. – Gelb-Rote Karte: Rumm (55.). – Schiedsrichter: Furkan Icli (Lauda). – Zuschauer: 120

In einem Kampfspiel behielt der SV Nassig am Ende etwas glücklich, aber nicht unverdient die Oberhand. Die erste Hälfte war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und wenig echte Torszenen. Nassig hatte zwei Schusschancen durch Wolz (15.) und Mühling (40.), welche aber nicht zwingend waren. Assamstadt hatte einige Eckbälle, kam aber auch nicht gefährlich vor das Tor. Der SV Nassig machte sich immer wieder durch Fehlpässe und Ballverluste im Mittelfeld das Leben schwer. Der TSV schwächte sich in der 55. Minute durch die Gelb-Rote Karte für Rumm nach wiederholtem Foulspiel. In der zweiten Hälfte hatte der SV Nassig mehr vom Spiel und versuchte, den TSV in die eigene Hälfte zu drängen. Mit zunehmender Spielzeit wirkte sich die Unterzahl der Gäste aus und Nassig wurde zwingender. In der 85. Minute hatte der eingewechselte Winzenhöler die Riesenchance zur Führung als er alleine vor Rupp auftauchte, aber vergab. In den letzten Minuten wurde der Druck immer größer, aber es dauerte bis zur dritten Minute der Nachspielzeit, als Kunkel im Strafraum elfmeterreif gefoult wurde. Dworschak verwandelte den fälligen Elfmeter zum vielumjubelten Siegtreffer.

TS Mosbach - SV Neunkirchen 3:4

Mosbach: Samija, A. Artun, Türkyilmaz, Senyüz, Videc, Kaplan (81. Aras), Yilmaz, H. Artun, Ünsal, Celiscak, Erdogan.

Neunkirchen: Geiger, M. Knörzer (89. Fuchs), Burkhard, F. Knörzer, Homoki, Trablold, Schilling (74. Jilka), Stoitzner, Müller, Mitto (67. Eiermann), Heck (90+4 Gawelczyk).

Tore: 0:1 (17.) Stoitzner, 0:2 (30.) M. Knörzer, 0:3 (38.) Stoitzner, 1:3 (41.) Celiscak, 2:3 (47.) Erdogan, 3:3 (61.) Celiscak, 3:4 (62.) Mitto. – Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg).

So hatte sich Türkspor den Verlauf der Partie nicht vorgestellt, denn nach 38 Minuten führte der SV Neunkirchen mit 3:0. In der 17. Minute gelang Julian Stoitzner der erste Treffer für die Gäste, dem Michael Knörzer in der 30. Minute das 2:0 folgen ließen. Dann war erneut Stoitzner an der Reihe, der die Führung auf 3:0 ausbaute. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Vedran Celiscak den Anschlusstreffer. Welche Anweisungen Türkspor-Trainer Erol Arslan in der Pause seiner Elf gab, ist nicht bekannt. Jedenfalls markierte Semih Erdogan schon zwei Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs das zweite Tor für Türkspor. Nach einer Stunde stand es durch ein Tor von Celiscak 3:3. Eine Minute später war Jevahn Mitto für Neunkirchen erfolgreich. Dabei blieb es, die Gäste gewannen mit 4:3.

Höpfingen – FSV Waldbrunn 1:1

Höpfingen: Stöckel, Kuhn, Hering, Nohe, Hornbach, Bartesch, Knörzer, Hauk, Dietz, Diehm (64. Heinrich), Hollerbach.

Waldbrunn: Haas, A. Weiß, Vogel, Kwasniok, Braun, Agac, Schulz, Holeksa, Guckenhan, Bock (81. J. Weiß), Sen.

Tore: 0:1 (53.) Agac (35.), 1:1 (53.) Kuhn. – Schiedsrichter: Christian Scharun (Karlsruhe). – Zuschauer: 190.

Gegen eine ersatzgeschwächte Heimelf bestimmte Waldbrunn über weite Strecken den ersten Durchgang. Bereits nach wenigen Minuten verlängerte Guckenhan eine Flanke von Agac und der Ball streifte nur wenige Zentimeter über die Latte. Hauk verbuchte mit einem Aufsetzer die erste Chance für die „Gelb-Blauen“. Auf der Gegenseite bleibt TSV Keeper Stöckel gegen den heranstürmenden Kwasniok genauso Sieger wie bei Agacs Schuss aus spitzem Winkel, und Holeksa zielte aus aussichtsreicher Position zu hoch. Als sich wiederum Kwasniok in den TSV Strafraum tankte, bekam die Heimelf den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Agac schaltete am schnellsten und knallte ihn mit Wucht aus kurzer Distanz über die Torlinie. Nach Seitenwechsel landet ein Freistoß von Diehm zunächst noch in den Armen von Haas, wenig später verlängerte Kuhn sowie ein FSV-Spieler einen Freistoß von Kapitän Knörzer im Kopfduell unhaltbar an den langen Innenpfosten zum Ausgleich. In der Folge sahen die Fans ein rasanteres Spiel mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Für Waldbrunn versprühte immer wieder der agile Agac, Kwasniok und Holeksa Gefahr, scheiterten jedoch am glänzend aufgelegten Stöckel. Die größte Chance zum Siegtreffer hatte Hauk, der Heinrich steil schickte und dessen Querpass freistehend zunächst an den Pfosten und dann ins Aus beförderte. Kurz vor dem Schlusspfiff war es eine Flanke von Hauk, die Vogel und Haas gemeinschaftlich in höchster Not klärten und schließlich wiederum Hauk dessen Kopfball das Lattenkreuz touchierte.

