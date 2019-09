Knut Kircher pfeift A-Klasse

Der Coup ist jetzt gelandet: Mit Knut Kircher, der bis 2016 insgesamt 244 Spiele in der Bundesliga leitete, pfeift in der kommenden Runde erstmals ein ehemaliger Fifa-Referee ein offizielles Punktspiel im Altkreis Mergentheim. Der Rottenburger wird am Sonntag, 20. Oktober, um 15 Uhr die A3-Begegnung zwischen dem 1. FC Igersheim und dem SC Wiesenbach leiten. Wer sich dieses Schmankerl mit dem prominenten Gast nicht entgehen lassen will, sollte sich diesen Termin schon mal in den Kalender eintragen. ktm/Bild: DPA

