Kleinschrodt nun „zweistellig“

Nach der Länderspielpause hat der Profifußball am Wochenende den Spielbetrieb wieder aufgenommen und Robert Lewandowski vom FC Bayern München bewies, dass er trotz der Unterbrechung das Toreschießen in der Liga nicht verlernt hat. Beim 2:2 der Münchner in Augsburg traf der Pole zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. „Lewy“ schoss somit in allen acht bisherigen Bundesligaspielen ein Tor und stellte damit den alten Rekord von Aubameyang ein.

Verbandsliga-Stürmer Michael Kleinschrodt vom FSV Hollenbach war beim 4:1-Sieg seiner Mannschaft gleich doppelt erfolgreich und verbucht nun zehn Treffer auf seinem Torjägerkonto. Gemeinsam mit Oliver Glotzmann vom VfL Sindelfingen steht der Angreifer im Ranking nun auf dem zweiten Platz.

Bundesliga

12 Tore: Lewandowski (München). 6 Tore: Werner (Leipzig). 5 Tore: Alcacer, Reus (beide Dortmund), Hennings (Düsseldorf), Paciência (Frankfurt), Weghorst (Wolfsburg).

2. Liga

8 Tore: Schäffler (Wiesbaden). 7 Tore: Mboussy (Bochum), Hofmann (Karlsruhe). 6 Tore: Klos (Bielefeld).

3. Liga

10 Tore: Stoppelkamp (Duisburg). 9 Tore: Bunjaku (Viktoria Köln). 8 Tore: Pick (Kaiserslautern), Wriedt (München II). 7 Tore: Breier (Rostock). 6 Tore: Beck (Magdeburg), Boyd (Halle), Kutschke (Ingolstadt).

Regionalliga Südwest

10 Tore: Becker (Walldorf). 9 Tore: Jacob (Saarbrücken). 8 Tore: Fischer (Bahlinger SC), Kramer (Haiger). 7 Tore: Fernandez, Tekerci (Elversberg).

Oberliga Baden-Württemberg

11 Tore: Huber (Oberachern). 9 Tore: Kurz (Ilshofen), Tunjic (Stuttgarter Kickers). 7 Tore: Dicklhuber (Göppingen), Mauersberger (Rielasingen-Arlen).

Verbandsliga Württemberg

14 Tore: Marinic (Backnang). 10 Tore: Glotzmann (Sindelfingen), Kleinschrodt (Hollenbach). 6 Tore: Coppola (Gmünd), Herbaly (Essingen), Kittel (Berg), Kriks (Heiningen).

Verbandsliga Baden

11 Tore: Roedling (Kirrlach). 10 Tore: Malsam (Bruchsal). 9 Tore: Adamek (Heddesheim), Böhm (Neckarelz), Geckle (Bruchsal).

Landesliga Odenwald

15 Tore: Jurjevic (Lauda), Karsli (Königshofen). 10 Tore: Celiscak (TS Mosbach). 8 Tore: Ondrasch (Lauda). 7 Tore: Bender (Reichenbuch), Breitinger (Rosenberg), Kaplan, Videc (beide TS Mosbach), Münch (Assamstadt).

