Kleinschrodt fordert weitere Steigerung

Den ersten Teil der Vorgabe des Managers haben die Hollenbacher am Mittwoch mit dem 4:0-Sieg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach erfüllt. Karl-Heinz Sprügel hatte nach dem 2:2 gegen Gmünd am vergangenen Samstag gesagt: „Ich will die nächsten beiden Spiele gewinnen.“ Den ersten Sieg bescherte ihm die Mannschaft.

Doch mit dem FC Holzhausen kommt nun am Samstag um 15.30 Uhr ein ganz starker Aufsteiger in die „Jako-Arena“. Die Gäste gewannen vier der ersten sechs Saisonspiele. „Das wird jetzt ein Spitzenspiel“, sagt Sprügel. „Wenn wir vorne dabei bleiben wollen, müssen wir gewinnen.“ Schon jetzt in der Anfangsphase der Saison ist ein gewisser Druck zu spüren.

Der Tabellenführer Essingen verlor bisher nur einmal, und zwar gegen Holzhausen. „Das wird auf keinen Fall einfach“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt. „Wir sind gewarnt.“ Gut, dass er gegen Hofherrnweiler-Unterrombach etwas rotieren und dem einen oder anderen eine Pause gönnen konnte. „Ich denke, Boris Nzuzi wird in den Kader zurück kommen“, sagt Kleinschrodt. Weiter ausfallen werden hingegen Christoph Rohmer, Sebastian Hack und Noah Krieger, die schon am Mittwoch passen mussten. „Es war ein kontrolliert-überlegenes Spiel von uns“, sagte Kleinschrodt. „Genauso wie wir es gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht, machen wollten. Die wollten mitspielen, aber wir sind sehr gut gestanden und haben gut verteidigt.“

Hofmann, der Lenker

Vor allem Manuel Hofmann lenkte das Spiel von der Defensive aus. „Auch Felix Limbach hat es bei seinem Startdebüt auf der Sechs sehr ordentlich gemacht, ganz klar gespielt. So wie ich es erwartet habe.“ Auch für Samuel Schmitt, der links offensiv spielte, hatte er lobende Worte übrig: „Er hat sehr gut und robust gespielt.“ Dazu legte er das 0:1 mit einer Flanke vor und erzielte das 0:3. „Wir hatten aber nicht immer die nötige Durchschlagskraft“, kritisierte Kleinschrodt etwas. „Aber die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben umgesetzt, das hat mir sehr gut gefallen.“ Er rechnet mit selbstsicheren Gästen, die vom guten Saisonstart beflügelt sind. „Die haben eine sehr gute Truppe. Sehr kompakt und haben ihre Philosophie. Die sind vorne brandgefährlich.“ Und gegen Essingen zeigte Holzhausen auch Comeback-Qualitäten, lagen lange 0:1 zurück und gewannen mit 2:1. „Wir müssen noch weiter zulegen. Das wissen wir auch.“

