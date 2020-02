Kleinigkeiten werden den Unterschied ausmachen

Die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim empfangen am Sonntag, 1. März, um 14 Uhr den SC Freiburg zum Baden-Derby im Dietmar-Hopp-Stadion. Das Hinspiel gegen den Tabellensiebten der Flyeralarm- Frauen-Bundesliga entschied das Team von Trainer Jürgen Ehrmann zwar deutlich für sich, doch vor heimischer Kulisse erwarten die Hoffenheimerinnen ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen werden. „Der SC Freiburg wird mit seinem derzeitigen Tabellenplatz nicht zufrieden sein, schließlich hat der Sport-Club ein gut besetztes Tea“, mutmaßt Ehrmann. Mit Nationaltorhüterin Merle Frohms habe Freiburg einen sicheren Rückhalt, das Mittelfeld sei sehr erfahren und im Angriff sorgten mit Sandra Starke und Klara Bühl zwei Nationalspielerinnen für Gefahr. „Wir sind uns bewusst, dass das Ergebnis im Hinspiel zu deutlich ausfiel, denn es war eine Begegnung, in der es hin und her ging: ein typisches Baden-Derby gegen Freiburg eben.“

