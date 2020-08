Klatsche in Ulm

Die SG Sonnenhof Großaspach hat Dominik Widemann verpflichtet: Der 24-Jährige war zuletzt für den FC Würzburger Kickers aktiv, kann in der Offensive flexibel eingesetzt werden und hat beim Dorfklub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterzeichnet. In Würzburg wurde der Vertrag des Offensivspielers am Ende der Saison nicht verlängert. SG-Vorstandsmitglied Joannis Koukoutrigas betont: „Wir hatten bereits im Vorfeld angekündigt, dass wir auf jeden Fall auch noch in der Offensive tätig werden und sind nun überglücklich, dass sich Dominik für einen Wechsel nach Aspach entschieden hat. Wir beobachten ihn schon über einen längeren Zeitraum, er ist ein technisch sehr begabter Spieler, zudem flexibel einsetzbar und verfügt darüber hinaus schon über zahlreiche Erfahrungen. Er wird unserem Offensivspiel nochmal einen großen Push geben.“

Start kommt zu früh

Widemanns Auftakt ging aber in die Hose: Die SG ist überraschend deutlich im Halbfinale des WFV-Pokals 2019/2020 gescheitert. Das neu formierte Team von Trainer Hans-Jürgen Boysen musste sich beim Titelverteidiger SSV Ulm mit 0:6 geschlagen geben. Dabei kam die Partie für die Aspacher nach der – aufgrund dem späten Ende der 3. Liga – kurzen Vorbereitungszeit und dem Sieg im Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart II am vergangenen Mittwoch sichtlich zu früh. Die Ulmer befinden sich bereits seit einigen Wochen in der Saisonvorbereitung. pati

