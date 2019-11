Klangvolle Namen in der Sturm-Halle

Gewohnt hochkarätig ist das Feld der 18. Auflage des ebm-papst-Hallenmasters in der Gerhard-Sturm-Halle in Mulfingen.. Beim A-Jugend-Turnier am 4. Januar 2020 werden erneut Bundesligisten und internationale Teams ihre Kräfte messen. Einen Tag später stehen sich die besten Aktiventeams aus Hohenlohe gegenüber. Der Kartenvorverkauf für das Nachwuchs-Turnier und das Aktiven-Turnier startet am

...