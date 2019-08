Kirrlach fast unüberwindbares Hindernis

Waldhof Mannheim II – Spvgg. Neckarelz

Nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Zuzenhausen (Bericht auf dieser Seite), steht für die Spvgg. Neckarelz in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden am Sonntag ein interessantes Auswärtsspiel auf dem Programm. Diesmal gastiert die Mannschaft von Trainer Stefan Strerath um 15 Uhr beim SV Waldhof Mannheim II. Der Unterbau des Drittligisten schaffte vor der Saison ebenfalls den Aufstieg in die Verbandsliga und startet gleich mit einer 1:2-Auftaktniederlage im Derby gegen den VfR Mannheim in die neue Spielzeit.

Allerdings konnte der SVW unter der Woche Oberligaabsteiger SV Spielberg ein 3:3 abtrotzen. Dabei lag die Mannschaft von Frank Hettrich bereits mit 1:3 zurück. Doch zwei späte Tore von Marko Andrijanic (79.) und Filip Vlahov (84.) sorgten noch für einen überraschenden Punktgewinn. Dieser sieht entgegen dem aktuellen Trend auch den klaren Vorteil einer U23 Mannschaft: „Für mich macht eine U23 großen Sinn. Viele Spieler die aus der Jungend herauskommen aber den Sprung nicht gleich zum Profispieler schaffen, haben viel Potenzial um Profi zu werden. Durch gezieltes hochwertiges Training und durch Spielpraxis können sich diese Spieler weiterentwickeln. Auch merkt man, dass beim Waldhof eine positive Aufbruchsstimmung herrscht. Und die U23 will ein Teil dieser Erfolgsgeschichte werden.“

FC Olympia Kirrlach – VfR Gommersdorf

Schon am Samstag geht die Punktehatz in der Verbandsliga Baden mit dem dritten Spieltag weiter. Dabei empfängt der FC Olympia Kirrlach den VfR Gommersdorf um 15.30 Uhr. Für die Hohenloher aus dem Jagsttal bedeutet der Gegner ein fast unüberwindbares Hindernis. Am ersten Spieltag verloren die Olympioniken zu Hause gegen den Ge-heimfavoriten 1. FC Bruchsal mit 1:2, und auch am Mittwoch verloren sie bei einem starken FC Astoria Walldorf 2 mit 1:3. Nach zwei Spieltagen ohne einen Punkt auf einem Abstiegsplatz, so hatten sich die Kirrlacher aus Waghäusel den Start in die Punkterunde nicht vorgestellt. Aber die Gommersdorfer auch nicht. Schon der Auftakt beim FV Kirchfeld zeigte, dass die Chancenverwertung verbesserungswürdig ist. „Wenn wir nur die klaren Möglichkeiten genutzt hätten, wären wir als Sieger vom Platz gegangen“, blickte vor der Partie gegen Eppingen VfR-Trainer Peter Hogen zurück. Gegen die Kraichgauer waren die Möglichkeiten indes rar gesät. Die Flankenbälle von Felix Schmidt über rechts und Jakob Hespelt über links fanden in der Mitte zu selten einen Abnehmer. Und wenn, dann stellten die Eppinger alles zu, dass ein Durchkommen für die Gommersdorfer Angreifer schwer machte. Eppingen war im Endeffekt gefährlicher und nützte ihre Möglichkeiten. Das Zustandekommen des zweiten Treffers wurde nicht nur bei den Spielern sondern auch bei den Gommersdorfer Anhänger kritisch gesehen. Anschließend war irgendwie der Faden bei den Jagsttälern gerissen, und es lief nicht mehr so wie zuvor.

Im Kirrlacher Waldstadion sind bei den Gommersdorfern nicht alle dabei, deshalb hängen die Trauben für die Hogen-Truppe an diesem Samstag besonders hoch. Dominik Feger, Uwe Walter und Spielführer Fabian Geissler sind ver-hindert, dazu wurde Dennis Herrmann gegen Eppingen angeschlagen. Ob es bei ihm für einen Einsatz reicht, muss Trainer Hogen abwarten. „Schade, dass gleich wieder welche fehlen“, sagt Hogen. Dass sich die Gommersdorfer auf einen starken Gegner einstellen müssen, weiß nicht nur der Trainer, sondern alle Beteiligten. pati/eb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019