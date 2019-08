Kinderschutz ist eine große Verantwortung

Rund zweieinhalb Millionen Kinder und Jugendliche spielen in Deutschland in über 25 000 Vereinen Fußball. Diese stolze Zahl ist natürlich auch eine große Verantwortung. Der Badische Fußballverband (BFV) unterstützt seine Vereine als Teil des Fair Play-Konzeptes „selbst-FAIRständlich“, dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Grundlagenpapier

Der Verbandsvorstand hat bereits 2010 einstimmig beschlossen, das Grundlagenpapier des DFB zur Thematik „Prävention sexuelle Gewalt“ auch auf die eigene Landesverbandsebene zu übertragen und anzuwenden. Seither sind zum Beispiel alle haupt- und ehrenamtlichen BFV-Mitarbeiter verpflichtet, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen. Seit 2016 existiert ein BFV-Ehrenkodex, zu dem sich alle Mitarbeiter bekennen.

Ganz entscheidend ist ein sensibler Umgang, wenn es um die Betreuung von jungen Menschen geht, im BFV zum Beispiel im Schiedsrichter-Patensystem. Daher ist Kinderschutz Inhalt der Patenschulungen. Auch sie müssen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und verpflichten sich schriftlich, sich an die DFB-Richtlinien im Umgang mit Kindern und Jugendli-chen zu halten.

Thema in der C-Trainer-Ausbildung

In Kooperation und ständigem Austausch mit der Badischen Sportjugend als Dachorganisation des Jugendsports in Nordbaden verfolgt der BFV das Ziel, die Bedeutung von Kinderschutz auch in allen Vereinen zu verankern. Dafür ist „Kinder- und Jugendschutz im Fußballverein“ unter anderem Thema in der Trainer C- sowie der Vereinsjugendmanager-Ausbildung sowie bei Staf-feltagungen. „Das Wohl der Kinder genießt auch im organisierten Fußballsport höchste Priorität. Daher ist im Bereich Kinderschutz vor allem präventives Handeln auf Vereins-und Verbands-ebene von elementarer Bedeutung“, verdeutlicht Helmut Sickmüller, Vizepräsident des BFV, die gesellschaftliche Verantwortung.

Ansprechpartner beim BFV zu diesem gesamten Themenkomplex sind: Nadine Rollert (nadine.rollert@badfv.de) und Stefan Moritz (stefan.moritz@badfv,de). bfv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019