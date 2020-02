Kinder in Verein holen

Auch in Sachen Jugendarbeit der Zukunft setzt der Deutsche Fußball-Bund auf die Beteiligung der Basis. Beim DFB-Jugendfußball-Kongress am 20./21. März in Frankfurt am Main ist der Badische Fußballverband mit den Jugendtrainern Nicole Kuhnle (FV Niefern) und Max Mühlbach (SG Lobbach), den Spielern Fabienne Heger (VfB St. Leon), Raphael Münch (TSV Mudau) und Cedric Diem (SC Weisbach) sowie BFV-Präsident Ronny Zimmermann, BFV-Jugendleiter Rouven Ettner und seinem Stellvertreter Jörg Barthelmes vertreten.

Wie bleiben der Fußball und seine Vereine für Jugendliche attraktiv? Welche Chancen bieten die neuen Spielformen im Kinderfußball? Was bewegt den Nachwuchs von heute und morgen? Wie können Amateurvereine zukünftig Kinder und Jugendliche gewinnen, fördern und dauerhaft begeistern? Mit diesen Fragestellungen und möglichen Lösungen beschäftigt sich der Jugend-fußball-Kongress, und zwar aus der Perspektive der Spielerinnen und Spieler sowie der der Trainer.

In konkrete Formen gießen

Von den 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen 130 aus Amateurvereinen. Die 21 Landesverbände stellen weitere 52 Personen, hinzu kommen vom DFB unter anderem Ronny Zimmermann als zuständiger DFB-Vizepräsident für Jugendfußball sowie Hannelore Ratzeburg als DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball.

Wie der Amateurfußball-Kongress im vergangenen Jahr und der Masterplan 2024 setzt der DFB-Jugendfußball-Kongress auf das Prinzip der Beteiligung. Nach der Eröffnung bearbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag in drei Workshop-Phasen unter Leitung von DFB-Experten die Themen Kinderfußball, Jugendspielbetrieb und „Verein 2.0“. Die mit den Vereinsvertretern erarbeiteten Empfehlungen werden bereits sonntags im DFB-Jugendausschuss besprochen und sollen in konkretere Formen gegossen werden. aka

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020