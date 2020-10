Kevin Dicklhuber jagt jetzt sogar Mijo Tunjic

Nichts Neues gibt es von den beiden Top-Torjägern in der Bundesliga und der 2. Liga: Robert Lewandowski vom FC Bayern München und Simon Terodde vom Hamburger SV liegen hier weiter vor der Konkurrenz und haben ihren Vorsprung sogar ausgebaut.

Richtig spannend geht es in der Oberiga Baden-Württemberg zu. Da traf Mijo Tuncic von den Stuttgarter Kickers erneut und hat nun schon 17 Saisontore. Doch ihm rückt langsam aber sicher Kevin Dicklhuber vom 1. Göppinger SV so langsam auf die Pelle. Er traf am Wochenende sogar doppelt und hat nun ebenfalls sehr beachtliche 15 Treffer auf seinem ganz persönlichen Torekonto.

Bundesliga

10 Tore: Lewandowski (München). 6 Tore: Kramaric (Hoffenheim). 5 Tore: Haaland (Dortmund). 4 Tore: Füllkrug (Bremen). 3 Tore: Cordoba (Hertha BSC), Gnabry, Müller (beide München), Kalajdic (Stuttgart), Mateta (Mainz). 2 Tore: Andersson (Köln), Cunha (Hertha BSC), Dost, da Silva (beide Frankfurt), Angelino, Forsberg, Poulsen (alle Leipzig), Friedrich (Union Berlin), Grifo, Petersen (beide Freiburg), Hofmann, Stindl (beide Mönchengladbach), Musiala, Sané (beide München), Wamangituka (Stuttgart), Weghorst (Wolfsburg).

2. Liga

6 Tore: Terodde (Hamburg). 3 Tore: Dursun (Darmstadt), Keita-Ruel (Sandhausen), Kyereh (St. Pauli), Mühling (Kiel), Santos (Osnabrück), Zoller (Bochum). 2 Tore: Albers, Besuschkow, Vrenezi (alle Regensburg), Ducksch, Maina (beide Hannover), Führich, Srbeny (beide Paderborn), Hrgota, Seguin (beide Greuther Fürth), Lohkemper (Nürnberg), Mohr (Heidenheim), Narey, Wintzheimer (beide Hamburg), Testroet (Aue), Martínez (St. Pauli), Zulj (Bochum).

3. Liga

5 Tore: Janjic (Verl). 4 Tore: Kiprit (Uerdingen), Yildirim (Verl). 3 Tore: Bahn, Verhoek (beide Rostock), Cueto, Wunderlich (beide Viktoria Köln), Jacob (Saarbrücken), König (Zwickau), Kühn (Bayern München II), Mölders (TSV 1860 München), 3

Regionalliga Südwest

12 Tore: Pieringer (Freiburg II). 9 Tore: Burgio (Walldorf).

8 Tore: Bytyqi (Steinbach Haiger), Koffi (Elversberg). 7 Tore: Cuni (Großaspach). 6 Tore: Alawie (FSV Frankfurt), Fetsch (Offenbach), Hoffmann (Homburg).

5 Tore: Brandstetter (Mainz 05 II), Burkart (Freiburg II), Carl (Homburg), Fischer (Bahlingen), Marquet (Steinbach Haiger), Fernandez (Elversberg).

Oberliga Baden-Württemberg

17 Tore: Tunjic (Stuttgarter Kickers). 15 Tore: Dicklhuber (Göppingen). 10 Tore: Hecht-Zirpel (Nöttingen). 9 Tore: Grüttner, Salz (beide Freiberg), Obernosterer (Stuttgarter Kickers). 8 Tore: Sanchez (Stuttgarter Kickers), Thermann (Freiberg). 7 Tore: Nietzer (Dorfmerkingen). 6 Tore: Briegel (Lörrach-Brombach), Kuengienda (Reutlingen), Marinic (Backnang), Ratifo (Pforzheim), Vollmer (Linx).

Verbandsliga Nordbaden

10 Tore: Geckle (Spielberg). 9 Tore: Ritter (Spielberg). 8 Tore: Zuleger (Zuzenhausen). 7 Tore: Fetzer (Heddesheim). 6 Tore: Hellmann (Mühlhausen). 5 Tore: Ilhan (VfR Mannheim(, Mikona (Waldhof Mannheim II). 4 Tore: Baust, Gärtner (beide Gommersdorf), Huller (Weinheim), Koep (VfR Mannheim), Malsam, Stoll und Weitzel (alle Mutschelbach), Reinbold, Rudenko (beide Eppingen).

Verbandsliga Württemberg

10 Tore: Michel (Holzhausen). 9 Tore: Groiß (Essingen). 8 Tore: Meßner (Crailsheim). 7 Tore: Housein, Huber (bekde Wangen), Pfeifhofer (Holzhausen), Aschauer, Bauer (beide Gmünd), Cardinale (Leinfelden-Echterdingen), Dünkel (Pfullingen), Lack (Tübingen), Telalovic (Ehingen-Süd).

Landesliga Odenwald

13 Tore: Bender (Reichenbuch). 6 Tore: Cabraja, Videc (beide Türkspor Mosbach), Münch (Assamstadt), Rüttenauer (Oberwittstadt). 5 Tore: Bachmann (Reichenbuch), Fell (Lauda), Merz (Wagenschwend), Ünsal (Türkspor Mosbach). 4 Tore: Bender, Fertig, Kerling (alle FV Mosbach), Böhlmann, Hader (beide Neunkirchen), Galm, Weiß (alle Rosenberg), Gornik (Schloßau),Karsli (Königshofen), Reichert (Elztal).

