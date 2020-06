Kevin Conrad verlässt den SVW

Der SV Waldhof Mannheim wird in Zukunft ohne Kevin Conrad planen müssen. Conrad wechselt zur neuen Saison zum Südwest Regionalligisten SV Elversberg. An der Kaiserlinde erhält der 29-Jährige Abwehrspieler einen Vertrag bis 2023. „Dass sich Kevin für einen Wechsel nach Elversberg entschieden hat, ist für uns natürlich ein absoluter Gewinn. Mit seiner Qualität sowohl in der Verteidigung als auch im Spielaufbau, seinem Spielverständnis und seiner Erfahrung wird er uns definitiv weiterbringen und eine bedeutsame Verstärkung für unseren Kader sein. Kevin bringt außerdem auch eine große Emotionalität und Aggressivität auf den Platz, die uns mit Sicherheit gut stehen wird“, sagt SVE-Sportdirektor Ole Book. Insgesamt absolvierte der gebürtige Künzelsauer in drei Jahren 58 Regionalliga- und 26 Drittliga-Spiele für Mannheim. pati

