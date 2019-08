Kein gutes Omen für die Gastgeber

Wenig Grund zum Jubeln hatten seit 2013 am ersten Spieltag der Landesliga Odenwald die Heimmannschaften. Denn jeweils nur zwei Gastgeber gewannen zum Auftakt. Im vergangenen Jahr behielt sogar nur der SV Neunkirchen daheim drei Punkte und schaffte schließlich am Ende über die Relegation den Klassenerhalt. In den neun Auftakt-Begegnungen hielten sich übrigens die Torjäger im Vorjahr auffallend zurück: Ganze elf Mal zappelte der Ball im Netz. Es sollte mit Abstand der torärmste Spieltag der gesamten Runde bleiben.

Auch das Spieljahr 2019/20 verspricht ausgeglichene und spannende Spieltage. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass wiederum zum Beginn der Runde die Mehrzahl der Gastgeber Federn lassen müssen. Schon am Samstag sieht sich der FV Mosbach einer favorisierten Laudaer Mannschaft gegenüber, die in den letzten sieben Pflichtspielen gegeneinander immer mindestens mit zwei Toren Unterschied gewann.

Völlig offen erscheint dagegen das Aufsteigerduell zwischen dem TSV Assamstadt und dem FV Elztal. Auch der heimstarke TSV Oberwittstadt musste sich in der Vorsaison gegen den VfR Uissigheim auf eigenem Platz mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Vielleicht gelingt dem SV Neunkirchen wie im Vorjahr am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger TSV Rosenberg wieder ein Heimsieg. Schwerer dürfte es der FC Hundheim/Steinbach gegen den TSV Höpfingen haben. In der Vorsaison hatten allerdings die Gastgeber knapp mit 1:0 die Oberhand behalten. Nicht so gerne erinnert sich der FC Grünsfeld an die Begegnungen gegen den jetzt anreisenden FV Reichenbuch, dem in der Hin- und Rückrunde die volle Punkteausbeute gelang. Türkspor Mosbach will in der Heimpartie gegen den SV Nassig mit einem Dreier starten, doch die Gäste sind nicht chancenlos.

Den 6:0-Kantersieg des Vorjahres dürfte der SV Königshofen im Heimspiel gegen den FSV Waldbrunn kaum wiederholen können, aber ein erfolgreicher Saisontart soll es für die Messestädter schon werden. ferö

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019