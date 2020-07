Kartenvorverkauf für Pokalschlager

Der FSV Hollenbach führt zum Pokalknaller gegen den TSV Ilshofen (Freitag, 7. August, 18.30 Uhr) einen Kartenvorverkauf durch. Aufgrund der Corona-Pandemie sind im August nur bis zu 500 Beteiligte, also Spieler und Zuschauer zugelassen. Da die Veranstalter mit einem größeren Andrang rechnen, werden die Karten im Vorverkauf abgegeben und zwar am Sonntag, 2. August, von 10 Uhr bis 120 Uhr und am Mittwoch, 5. August, von 18 bis 20 Uhr jeweils im Sportheim in Hollenbach. Die Einhaltung des Mindestabstands sowie Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird auch beim Vorverkauf vorausgesetzt und überwacht. Es kommen die Hygienevorschriften sowie das neu erstellte Hygienekonzept des FSV zum Tragen. Auch beim Spiel am nächsten Freitag werden die Corona-Vorschriften strengstens überwacht. Am Eingang besteht Maskenpflicht, ebenso wird die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern gefordert. khw

