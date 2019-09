Karten, Elfmeter, Tore

Neckarelz – Mutschelbach 1:5

Neckarelz: Penz, N. Böhm, Rau, Schwind, L. Böhm, Karic (57. U. Kizilyar), Fertig (85. P. Hogen), Satilmis, H. Hogen, Zechmeister, Baumbusch (64. Traub).

Mutschelbach: Bleich, Weizel, Leiss, Schenker (46. Markovic), Kramer, Hohmeister, Kleinert (46. Holzmann), Rolf (46. Rutz), Engert, Klemm (80. Frank), Pfisterer.

Tore: 1:0 (26., Foulelfmeter) H. Hogen, 1:1 (49.) Weizel, 1:2 (54., Foulelfmeter) Rutz, 1:3 (57., Foulelfmeter) Rutz, 1:4 (67.) Pfisterer, 1:5 (90., Foulelfmeter) Leiss. - Rote Karten: Rau (53.), H. Hogen (60.), Markovic (60.). – Schiedsrichter: Christian Schäfner (Bruchsal). – Zuschauer: 200.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Spvgg. Neckarelz im Fußball-Verbandsliga-Heimspiel gegen den ATSV Mutschelbach. Am Ende entführten die Gäste durch den deutlichen 5:1 Auswärtserfolg alle drei Punkte aus dem Elzstadion.

Dabei begann die Partie aus Neckarelzer Sicht optimal. Denn in der 26. Minute brachte Henrik Hogen die „Rot-Schwarzen“ mit einem verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Jedoch erzielten die Gastgeber bis zur Pause trotz Chancen keinen weiteren Treffer mehr.

Nach dem Wechsel kam dann der ATSV Mutschelbach mit einer Menge Wut aus der Kabine. Zudem brachte Gästetrainer Dietmar Blicker gleich drei neue Spieler. Diese Wechsel sollten sich auch prompt bezahlt machen. So traf zuerst Sebastian Weizel zum 1:1 (49.), ehe der ATSV die Partie durch einen verwandelten Foulelfmeter des eingewechselten Sebastian Rutz komplett drehte (54.). Danach schwächte sich Neckarelz durch zwei Platzverweise selbst und so baute Mutschelbach in der Folgezeit das Ergebnis weiter aus. Zwar sah auch noch ein ATSV-Akteur den roten Karton, am Spielausgang sollte dies aber nichts mehr ändern. Damit kassierte die Spvgg. die erste Saisonniederlage. pati

