Kantersieg zum Ende der Hinrunde

Hoffenheim – MSV Duisburg 7:0

Tore: 1:0 (42.) Nicole Billa, 2:0 (50.) Jule Brand, 3:0 (53.) Lena Lattwein, 4:0 (58.) Nicole Billa, 5:0 (83.) Fabienne Dongus, 6:0 (84.) Nicole Billa, 7:0 (88.) Nicole Billa.

Mit einem 7:0 gegen den MSV Duisburg beendeten die TSG-Frauen die Hinrunde in der Frauen-Bundesliga. Das Tabellenschlusslicht machte es den Hoffenheimerinnen aber zumindest im ersten Durchgang mit guter Defensivarbeit noch sehr schwer.

Für das Duell mit den Zebra-Frauen änderte Gallai die Anfangsformation im Vergleich zum erfolgreichen Pokal-Achtelfinale in Köln auf drei Positionen. Katharina Naschenweng startete für Judith Steinert links in der Abwehrkette, Fabienne Dongus ersetzte Franziska Harsch im zentralen Mittelfeld. Chantal Hagel begann für die verletzte Laura Wienroither in der Innenverteidigung. Ihre Position in der Offensive übernahm Isabella Hartig.

Der Plan der Duisburgerinnen ging zunächst auf. Mit einer Vierer- und einer Fünferkette verteidigte das Tabellenschlusslicht tief in der eigenen Hälfte, nach Ballgewinnen löste der MSV seine Defensive aber nur spärlich auf. So ergaben sich für die TSG trotz guter Ballzirkulation und präzisem Passspiel nur selten Lücken, Die Hoffenheimerinnen spielten geduldig und belohnten sich kurz vor der Halbzeit für ihre Bemühungen. Nach Flanke von Tabea Waßmuth traf Nicole Billa per Kopf zur verdienten Führung (42.).

Mit einem Doppelschlag läuteten die TSG-Frauen den zweiten Durchgang in Hoffenheim ein. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf Jule Brand nach einem Alleingang zum 2:0, Lena Lattwein sorgte in der 53. Minute per Kopf für die Vorentscheidung. Wie schon in der Vorwoche gegen den 1. FC Köln war die TSG nun kaum noch zu stoppen, immer wieder spielten sich die Hoffenheimerinnen vor das Tor der Gäste. In der 58. Minute erhöhte Nicole Billa auf 4:0. Auch im Anschluss blieb die Gallai-Elf hungrig, die Partie spielte sich nahezu ausschließlich in der Spielhälfte des MSV ab, der nach vorne kaum Akzente setzen konnte. Immer wieder kombinierte sich die TSG gut bis vor den Strafraum, doch die Abschlüsse wussten die Duisburgerinnen ein ums andere Mal zu verhindern. Erst in der Schlussphase legten die Gastgeberinnen nochmal nach - und wie! Erst traf Fabienne Dongus nach einem Freistoß per Kopf, nur eine Minute später war Nicole Billa mit einem Schuss von der Strafraumkante erfolgreich. Die Angreiferin setzte in der 88. Minute mit ihrem vierten Treffer noch den Schlusspunkt. pik

