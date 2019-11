Kantersieg in Eppelheim

ASV Eppelheim – SpG Dittwar / Tauberbischofsheim 1:6

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Veith (49. Ballweg, 62. Hemrich), Haas, Berberich, Schneider, Scheuermann, Höpfl (65. Zipf), Knüll, Schäffner, Schmitt (35. Cimander), Dörr.

Einen 1:6-Auswärtserfolg feierte die SpG Dittigheim/Tauberbischofsheim in der Frauenfussball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald beim ASV Eppelheim. Den Torreigen eröffnete in der 3. Spielminute Selina Haas mit einem Kopfball nach Eckstoß von Pia Scheuermann. In der 14. Minute blieb Torjägerin Verena Dörr im Eins-gegen-Eins erfolgreich. Christin Berberich traf ebenfalls nach einem Eckball das Tor zum 3:0 in der 16. Minute. Mit einer Direktabnahme war Sabrina Knüll in der 45. Minute zum 4:0 erfolgreich.

Nach der Pause erhöhte Sabrina Knüll, nach Flanke von Verena Dörr, mit ihrem zweiten Tor auf 5:0. Pia Scheuermann erhöhte in der 66. Minuteauf 0:6. Den Ehrentreffer für die Heimelf erzielte Nora Hübner in der 75. Minute. Bereits im nächsten Spiel am Sonntag, 17. November, um 13 Uhr in Dittwar, kann das Team Platz drei erobern. Die drittplatzierten Frauen der SpG St. Leon / Mingolsheim, werden ihre Visitenkarte abgeben. sh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019