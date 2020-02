Juniorinnen kicken auf Verbandsebene

Nachdem die Wettbewerbe auf Bezirksebene abgeschlossen sind, startet am Wochenende der Sparkassen-Junior-Cup auf Verbandsebene. Den Beginn dabei machen die Juniorinnen. Insgesamt 91 Teams kämpfen um acht Endrundenplätze der B-, C- und D-Juniorinnen. Der Fußballbezirk Hohenlohe ist mit folgenden Teams dabei: TSV Crailsheim, Spvgg Satteldorf, SGM Krautheim/Rengershausen/Westernhausen, Spvgg Gammesfeld bei den B-Juiorinnen (in Ehingen und Schnaitheim). Bei den C-Juniorinnen spielen der TSV Ilshofen, SV Onolzheim und die Spvgg Gammesfeld (in Esslingen) mit. Die D-Juniorinnen werden vertreten durch den TSV Ilshofen, den TSV Langenbeutingen und die Spvgg Satteldorf (ebenfalls Esslingen). rst

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020