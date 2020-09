Jürgen Umminger steht nun an der Spitze

Der 54. ordentliche Fachtag des Fußballkreises Tauberbischofsheim fand am Donnerstag in der Festhalle in Külsheim statt. Der Fachtag war geprägt von Grußworten, Berichten, Neuwahlen und Ehrungen. Neuer Kreisvorsitzender ist Jürgen Umminger als Nachfolger von Georg Alter.

Kreisvorsitzender Alter begrüßte 50 der 62 Vereine des Fußballkreises Tauberbischofsheim und verwies auf die

...