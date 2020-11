Jubiläum auf 2021 verschoben

In diesem Jahr bleibt die Tauber-Franken-Halle in Königshofen rund um Weihnachten und Silvester leer. © SVK

Der SV Königshofen muss das 50. Bürgermeister-Weid-Hallenfußball-Turnier coronabedingt absagen, teilt aber gleichzeitig mit: „Aufgehoben ist aber nicht aufgeschoben“.

Einmal mehr hätte es das fußballerische Glanzlicht in der Winterpause des Amateurfußballs in der Region werden können, die seit vielen Jahren von Obi präsentierte Hallenfußballturniere in Königshofen. In den nun fast fünf

...