Jetzt wartet Leibenstadt

VfR Gommersdorf III – FC Schweinberg II: Beide Mannschaften starten am morgigen Sonntag in die neue Runde in der Kreisklasse B2, und dann darf der FCS II schon gleich die weite Auswärtsfahrt nach Gommersdorf auf sich nehmen. In der vergangenen Saison siegte der VfR Gommersdorf II deutlich mit 7:0 – wohl Zeit für eine Revanche für den FCS.

SpG Götzingen/Eberstadt II-Schlierstadt II – FC Eubigheim: Mit einem 3:0-Erfolg gegen die SpG Großeichholzheim II/Seckach II startete der FC Eubigheim durchaus erfolgreich in die neue Saison mit dem Ziel um die vorderen Tabellenplätze und den Aufstieg mitzukämpfen. Für Platz eins hat es zwar noch nicht gereicht, denn der Konkurrent TSV Buchen II gewann höher. Am kommenden Spieltag kann der FCE jedoch mit einem Sieg gegen die SpG Götzingen/Eberstadt II-Schlierstadt II am TSV Buchen II vorbeiziehen.

SV Leibenstadt – SpG Adelsheim/Oberkessach II: Eine deutliche 0:6-Klatsche musste die SpG Adelsheim/Oberkessach II am ersten Spieltag der neuen Runde hinnehmen und ist nun zu Gast zum Derby in Leibenstadt. Der SVL startet mit dem Derby in die kommende Spielzeit und ist somit top vorbereitet auf das Duell gegen den Nachbarn. mg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019