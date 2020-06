Jetzt geht’s um den Aufstieg in die 3. Liga

Der Nordostdeutsche Fußball-Verband hat die Saison 2019/20 in der Regionalliga Nordost abgebrochen und den 1. FC Lok Leipzig zum Meister ernannt. Die Mannschaft von Cheftrainer Wolfgang Wolf wird somit die beiden Aufstiegsspiele zur 3. Liga gegen den Meister aus der Regionalliga West bestreiten (Termin noch offen). In der West Staffel deutet derzeit vieles auf den SC Verl hin, nachdem zuvor Tabellenführer SV Rödinghausen keine Lizenz für die 3. Liga beantragt hatte. Eine endgültige Entscheidung soll auf einem Verbandstag am 20. Juni fallen. Die Meisterschaftsfrage wurde per Quotientenregel entschieden. Dabei werden die Punkte durch die absolvierten Spiele geteilt. Demnach ist nicht Tabellenführer VSG Altglienicke Meister der Nordost Staffel, sondern Lok Leipzig. Die Sachsen stehen zwar mit 47 Zählern punktgleich hinter den Berlinern auf Rang zwei, haben aber ein Spiel weniger absolviert. Dadurch ergab sich für Lok Leipzig ein Quotient von 2,14, für Altglienicke einer von 2,04. Neben Altglienicke hatte sich auch der Tabellendritte Energie Cottbus Chancen auf einen Aufstieg in die 3. Fußball-Liga ausgerechnet. pati

