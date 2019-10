Jetzt führt Niederstetten das Verfolgerfeld an

Wiesenbach – Nagelsberg 2:2

Tore: 1:0 (20.) Sven Heim, 1:1 (45.+4) Thierno Mamadou Diallo, 2:1 (60.) Jens Reichert, 2:2 (67., Elfmeter) Ejmad Demaku.

Der SCW ging nach 20 Minuten verdient in Führung. Diese konnte bis zum Halbzeitpfiff gehalten werden, mit dem dann aber die Gäste noch den Ausgleichstreffer erzielten. Aus dem Spiel heraus gelang es keiner Mannschaft, ein Tor zu schießen, es bedurfte jeweils Standardsituationen. Unnötiger Weise geprägt war die Partie von unzähligen Fouls, was sich im Kartenreigen (sieben Gäste /zwei SCW) widerspiegelt. Reserven: 5:1.

Mulf./Hollenb. II – Gammesf. 1:2

Tore: 1:0 (69.) Marcel Karausch, 1:1 (76.) Fabian Schmieg, 1:2 (84., Foulelfmeter) Fabian Schmieg. – Zuschauer: 96. – Schiedsrichter: Carsten Reinhart, Tauberbischofsheim.

Auf dem Mulfinger Kunstrasen zeigten die Gastgeber gleich, wer Herr im Haus ist und begannen agil. Mehrere gute Chancen wurden vergeben, oft scheiterte man am starken Denecke im Gästetor. Gammesfeld kam nur selten vor das Heimtor, ein einziges Mal musste Rettenmeier im Tor der SGM sein Können aufbieten. Im zweiten Durchgang war wieder die Heimelf spielbestimmend, allerdings war nun Gammesfeld nach Gegenstößen auch immer gefährlich. Insgesamt war es eine hochklassige A-Klassen-Partie. In der 69. Minute war es dann Karausch mit einem Geistesblitz, als er aus der eigenen Hälfte Denecke mit einem 50-Meter-Ball überspielte und das vielumjubelte und verdiente 1:0 erzielte. Was danach passierte, ist nicht zu erklären. Die SGM stellte das Fußballspielen ein und brachte Gammesfeld zurück ins Spiel. F. Schmieg setzte sich energisch im Sechzehner durch und verwandelte souverän zum Ausgleich (76.). Danach war Gammesfeld voll da. Allerdings völlig ohne Not machten es die Einheimischen im eigenen Sechzehner spannend, verloren den Ball und legten am Ende, zu allem Übel, noch einen Gästespieler. Das Gastgeschenk in Form eines Foulelfmeters nahm Torjäger F. Schmieg dankend an.

Harthausen – Bieringen 0:3

Tore: 0:1 (10.) Johannes Kohler, 0:2 (33.) Johannes Kohler, 0:3 (60.) Bastian Stahl. – Zuschauer: 105.

Im Heimspiel gegen die Gäste aus Bieringen galt es für die Heimelf, eine sehr schwere Aufgabe zu lösen. Mittlerweile muss Trainer Ott nun schon auf sechs Stammkräfte verzichten. In Halbzeit eins sahen die Zuschauer eine eher mäßige Partie ohne spielerische Vorteile für eine der beiden Mannschaften. Nach zehn Minuten legte Walz überlegt per Kopf ab, so dass Kohler den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Mit dem zweiten gefährlichen Abschluss erhöhte wieder Kohler mit einem Schuss aus spitzem Winkel auf 0:2. Auch in der zweiten Hälfte fand die Heimelf zu keiner Zeit ins Spiel. Bastian Stahl war es, der nach Flanke von Vohmann den 0:3 Endstand herstellte. Die hohe Personalnot darf für diese Niederlage keine Ausrede sein, denn nur wenige Spieler zeigten ihre Normalform.

Niederstetten – Mark./Elpersh. 3:0

Tore: 1:0 (59.) P. Haag, 2:0 (72.) V. Rushiti, 3:0 (79.) F. Löber. – Zuschauer: 250.

Nach einer sehr guten zweiten Halbzeit sicherte sich der TVN souverän drei Punkte gegen den bisherigen Tabellenzweiten aus dem Taubertal. Die Gäste agierten mit sehr viel individueller Klasse aber, über die gesamten 90 Minuten ohne sichtbares System. Gleich in den ersten fünf Minuten kamen die Hausherren zu zwei Abschlusschancen, die aber vergeben wurden. Auf der anderen Seite kam die SGM wie erwähnt auch immer wieder gefährlich vor das TVN-Tor, doch Keeper Manuel Kleinheinz hielt seinen Kasten auch mit Hilfe des Aluminiums sauber. So ging das 0:0 zur Pause durchaus in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber den Druck, und dies zahlte sich aus. Patrick Haag markierte nach einem Bilderbuchangriff die 1:0-Führung, die Spielertrainer Rushiti dann noch ausbaute. Ein Freistoß aus gut 35 Metern des TVN-Stürmers fand seinen Weg an Freund und Feind vorbei ins Ziel zum 2:0. Nun ergaben sich die Gäste, und Fabian Löber erzielte mit Saisontor-Nr. sechs die Entscheidung zum 3:0 zum dann am Ende dann verdienten Heimsieg des TVN.

Taubertal/Röttingen – Igersh. 4:1

Tore: 1:0 (7.) Andre Fries, 2:0 (26.) Andre Fries, 3:0 (38.) Martin Megyesi, 3:1 (56.) Domenic Blazic, 4:1 (64.) Martin Megyesi . – Besondere Vorkommnisse: Andre Fries verschießt Foulelfmeter (60.).

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und stellten durch das 1:0 in der 7. Min durch einen Schuss von Andre Fries die Zeichen bereits früh auf Sieg. Auch in der Folgezeit war die Heimelf in den Zweikämpfen präsenter und erhöhte wiederum durch Kapitän Andre Fries, nach schöner Hereingabe durch Martin Megyesi, auf 2:0. Die Gäste versuchten durchaus mitzuspielen, hatten jedoch in der ersten Halbzeit große Probleme mit den schnellen Offensivkräften der SGM. So fiel noch vor der Pause folgerichtig das 3:0 durch Martin Megyesi. Die Gäste hingegen hatten nur einen nennenswerten Abschluss in Halbzeit eins, der von Torhüter Simon Gundermann stark pariert wurde. Während die SGM in der zweiten Halbzeit offensichtlich einen Gang zurückschaltete, zeigte Igersheim in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht und spielte teilweise schnell und sehenswert nach vorne. Einige gute Gelegenheiten waren die Folge. So kam das 3:1 durch Domenic Blazic nach Ballverlust im Mittelfeld der SGM wenig überraschend. Die SGM blieb durch Konter weiterhin gefährlich. Nach einem dieser Konter wurde Andre Fries im Sechzehner gefoult und trat selbst zum Elfmeter an. Jedoch verzog er weit über das Tor. Für die Entscheidung sorgte kurz darauf Martin Megyesi.

Apfelb./Herrenz. – Creglingen 0:1

Tor: 0:1 (90.) Jannik Wolfarth. – Zuschauer: 100.

Der FC Creglingen kam etwas besser ins Spiel. Im Laufe der ersten Halbzeit hatte aber vor allem die Heimmannschaft durch Ballgewinne im ersten Drittel gute Möglichkeiten, der letzte Pass ließ jedoch oft zu wünschen übrig. Als Reisenwedel jedoch einmal schön zu Gotthardt durchstecken konnte und dieser verwandelte, sah der Schiedsrichter eine Abseitssituation. Auch die zweite Halbzeit ging so weiter. Der FC Creglingen kam oft über die Außenbahn, welche die SpVgg-Verteidigung gut im Griff hatte. Selbst hatte SpVgg gute Konterchancen, spielte diese jedoch nicht konsequent aus. Die Zuschauer hatten sich gefühlt schon mit einem Unentschieden abgefunden, als Jannik Wolfarth in der 90. Minute nach einem langen Ball aus abseitsverdächtiger Position den Verteidigern davon lief und den überragenden Keeper der SpVgg doch noch überwinden konnte. So endete das Spiel am Ende sehr unglücklich mit 0:1.

Löffelstelzen/MGH – Amrichsh. 1:4

Tore: 1:0 (6.) Alexander Illic, 1:1 (11.) Mario Bürklen, 1:2 (25.) Mikel Lucke, 1:3 (62.) Dennis Blatz, 1:4 (64.) Dennis Blatz. – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Heimmannschaft (67.)

Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits nach sechs Minuten durch Illic in Führung. Aus dem Nichts stand es auf einmal unentschieden, und das gab den Gästen Oberwasser. So bekam Amrichshausen in der 25. Minute einen Foulelfmeter, den Lucke satt zum 2:1 verwandelte. Nach dem Seitenwechsel war abermals die Hausmannschaft am Drücker, aber es wollte kein Tor mehr gelingen. Besser lief es dagegen bei den Gästen, die binnen zwei Minuten das Ergebnis auf 4:1 erhöhten.

