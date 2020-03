Jeder für sich und doch verbunden

Ganz ohne Fußball geht es doch nicht in diesen Zeiten, die so noch keiner in seiner Fußballvergangenheit erlebt hat. Sämtliche Aktivitäten sind ja auch beim Jagsttalverein VfR Gommersdorf gestoppt und abgesetzt. Darum werden Möglichkeiten auch beim VfR Gommersdorf genutzt, um untereinander Kontakt zu halten. Das ganze Sportgelände ist zwar verwaist, doch lässt sich die Natur nicht aufhalten und sorgte in der bisherigen 14-tägigen fußballlosen Zeit für sattes Grün, das nur darauf wartet, bespielt zu werden. „Das ist das einzige Positive an der Corona-Krise: Die Spielflächen werden super“, sagte VfR-Vorstand Norbert Sturm.

Es müssen jetzt andere Wege gefunden werden, um einigermaßen fit zu bleiben und nicht zu viel Substanz zu verlieren. Und da bedient sich Co-Trainer Tobias Scheifler bei den medialen Möglichkeiten. Scheifler: „Im Prinzip ist es ein kleiner Trainingswettbewerb, bei dem wir vier Einheiten in der Woche haben“. Dass diese Übungen das sonstige Trainingspensum nicht ersetzen können, weiß auch Trainer Peter Hogen. Er hofft, dass diese schwere Zeit bald vorbei ist. „Eine Einheit besteht immer aus einem Lauf und zwei bis drei Kräftigungsübungen wie Liegestütze und Sit-Ups. Dazu kommt eine kleine eher spaßige Übung mit Ball“, gibt Scheifler vor. „Entweder durch einen Stuhl schießen, um die Genauigkeit zu üben oder jonglieren.“

Doch ganz ohne Kontrolle geht es ja nicht. „Die Ergebnisse dokumentieren die Jungs dann per Video und schicken es in die Gruppe“. Eine Belohnung gibt es auch, die Scheifler schon im Hinterkopf hat. „Am Ende der drei Wochen werden die drei ersten Plätze auf jeden Fall gekürt“. Einen weiteren Effekt soll der Trainingswettbewerb noch haben. „Das Ganze soll neben dem Training auch etwas den Austausch und Kontakt fördern, wenn wir uns jetzt schon nicht sehen können“, fügt Scheifler hinzu. eub

