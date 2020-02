Jan Conrad könnte zu wichtiger Größe im Abwehrverbund werden

Nach einer fünfwöchigen Vorbereitung geht es nun für die erste Mannschaft des VfR Gommersdorf richtig los. Zum Spiel der Verbandsliga am 20. Spieltag erwarten die Jagsttäler am Sonntag, 1. März, (15 Uhr) die Olympioniken vom FC Kirrlach. Nicht allzu optimistisch sieht der Gommersdorfer Trainer Peter Hogen unter der Woche in die Auftaktpartie: „Sascha Silberzahn fehlt definitiv, und ob ich auf die Grippekranken zurückgreifen kann, ist noch nicht absehbar. Wenn Fabian Geissler, Felix Schmidt und Torhüter Nico Bayha nicht ganz gesund sind, kann ich sie nicht spielen lassen. Wir müssen vordergründig schauen, dass wir unsere normale Form wieder finden und uns am Gegner steigern.“

Der FC Kirrlach hat 22 Punkte, vier mehr als die Gommersdorfer. Die Jagsttäler stehen auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Außer dem Letzten TSV Wieblingen (6 Punkte) sind die Teams in der zweiten Hälfte der Tabelle eng beieinander. Vom Vorletzten Spvgg. Durlach-Aue (14 Punkte) bis zum Tabellenzehnten FC Zuzenhausen (22 Punkte) beträgt der Abstand nur acht Punkte. Der Abstand kann schnell aufgeholt, aber auch binnen drei Spieltagen dahin geschmolzen sein. Trainer Andreas Backmann (43) verlässt den FC am Ende der Saison in Richtung VfR Mannheim. Wer ihn kennt, weiß, dass sein sportlicher Ehrgeiz es nicht zulässt, dass er die Zügel schleifen lässt. Mit dem 32-jährigen Jan Conrad kehrte nach eineinhalb Jahren Abwesenheit in der Winterpause ein Bekannter vom FV Künzelsau zum VfR zurück, wo er ein Jahr Spieltrainer war. Mit seiner Routine, Ehrgeiz und der Erfahrung von über 200 Spielen für Gommersdorf und Lauda in Verbands- und Landesliga kann er noch eine wichtige Personalie im Gommersdorfer Abwehrverbund werden. In allen Testspielen war er greifbar und Trainer Peter Hogen setzte ihn dann auch immer ein. „Er braucht halt Spielpraxis“, sagt der Trainer über den Winterzugang. eb

