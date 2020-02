Jan Conrad kehrt zurück

Zum zweiten Mal in seiner Zeit als Aktiver kehrt Jan Conrad jetzt zum VfR Gommersdorf zurück. Zunächst beendete Conrad nach 168 Spielen in Verbands- und Landesliga beim VfR am Ende der Saison 2017/18 seine sportliche Aktivität.

Der Fußball ließ ihn doch nicht lange ruhen. Im Februar 2019 übernahm er Verantwortung als Spielertrainer beim Hohenloher A-Ligisten FV Künzelsau und hatte

