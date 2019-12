Ist-Zustand und zwei alternative Modelle

Für viele Diskussionen sorgt die geplante Strukturreform im Württembergischen Fußball-Verband. Unser Bild zeigt eine Gesprächsgruppe mit (unter anderem) Rolf Bantel (Zweiter von rechts), dem Vorsitzenden des Fußballbezirks Hohenlohe, und dem Bezirksschiedsrichter-Obmann Volker Stellmach (rechts). © WFV

Aufgrund rückläufiger Mannschaftszahlen in einigen Bezirken hat der Verbandstag des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) 2018 eine Kommission beauftragt, die aktuellen Verbandsstrukturen zu überprüfen und Vorschläge einer strukturellen Weiterentwicklung zu erarbeiten. Die Kommission besteht aus Vereins-, Bezirks- und Verbandsvertretern und soll bis Juni 2020 dem WFV-Beirat einen Abschlussbericht vorlegen.

Vier Regionalkonferenzen im März und April 2019 haben die Grundlagen für die Entwicklung konkreter Modelle zu Spielsystemen und einer geänderten Verbandsstruktur geschaffen. Diese Modelle werden nun innerhalb von vier weiteren Regionalkonferenzen zur Diskussion gestellt. In der vergangenen Woche fand die für den Fußballbezirk Hohenlohe und die Bezirke Unterland, Enz/Murr und Stuttgart betreffende Konferenz in Frankenbach statt. Die Folgen zeichneten sich an diesem Abend erstmals so richtig ab: Bezirke werden zusammengelegt – den Bezirk Hohenlohe würde es dann in der jetzigen Form nicht mehr geben.

Momentan gibt es im Verbandsgebiet des WFV 16 Fußballbezirke, deren Spielbetrieb im System 1–4–16 mit einer Verbandsliga, vier Landesligen und 16 Bezirksligen organisiert ist. Alternativ wurden nun die Modelle 1–4–12a und 1–3–9 vorgestellt. Dass diese neuen Modelle auch zu neuen Bezirksgrenzen führen, wurde vielen Teilnehmern in Frankenbach erst an diesem Abend bewusst. Grund hierfür ist „eine unzureichende und viel zu späte Information des WFV an die Bezirke und Vereine“, sagt Bezirksspielleiter Hartmut Megerle. „In der Einladung vom 3. November an Hohenlohes Bezirksvorsitzenden Ralf Bantel stand nichts von den brisanten Entwicklungen in Hohenlohe. Die Bezirksverantwortlichen wurden tatsächlich erst am 15. November per E-Mail über die Auswirkungen informiert.“ Megerle räumte allerdings ein, dass auch der Bezirk Hohenlohe zu spät und nicht ausführlich an die Vereine herangetreten sei. „Diesen Schuh müssen wir uns anziehen.“

In allen Modellvarianten würden Bezirke zusammengelegt werden. In der Variante 1–4–12a würde der Bezirk Hohenlohe geteilt werden: Die Landkreise Main-Tauber (württembergischer Teil) und Hohenlohe würden dem jetzigen Bezirk Unterland und der Landkreis Schwäbisch Hall dem Bezirk Rems-Murr zugeordnet werden. In der Variante 1–3–9 würde Hohenlohe komplett mit Unterland verschmelzen. Der Bezirk Hohenlohe wäre damit ebenso Geschichte wie der Bezirk Unterland.

Für die neuen Bezirks-Strukturen legt die Kommission die Einzugsgebiete der 39 WFV-Schiedsrichtergruppen als kleinste für den Spielbetrieb relevante Einheiten zugrunde. Wenn der Bezirk Hohenlohe geteilt wird, würden die Schiedsrichtergruppen Öhringen, Künzelsau und Bad Mergentheim zusammen mit den Unterland-Gruppen Kocher/Jagst und Heilbronn ein Spielgebiet bilden. Schwäbisch Hall und Crailsheim gehören dann mit den Rems-Murr-Gruppen Backnang, Schorndorf und Waiblingen einem eigenen neuen Bezirk an.

Zwei Regionalkonferenzen finden noch statt, danach wertet die Kommission die Ergebnisse und Meinungsbeiträge aus und legt sie in einem endgültigen, von der Mehrheit getragenen, Modell auf dem Verbandstag 2021 zur Abstimmung vor. Neuerungen würden dann wohl frühestens zur Saison 2022/23 greifen.