„Isi“ setzt zwei sensationelle Treffer: Dann ging’s Schlag auf Schlag

Dielheim/Horrenb. – FC Eichel 2:5

Eichel: Winzer, Reiner, Stark, Sämann, Steinbach, Eisler, Friedlein, Lutz, meister, Haber, Janisz

Die Eichler Fußballfrauen starten mit einem 5:2-Auswärtssieg in die Saison.

Das Eichler Frauenfußball-Team in der Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald hatte sich für das erste Saisonspiel in Dielheim viel vorgenommen und setzte auch in den ersten Minuten die Vorgaben sehr gut um. Bereits in der 5. Minute erzielte Laura Eisler nach tollem Pass von Lena Steinbach die 1:0-Führung. Das Heimteam kam danach besser ins Spiel, und es ergaben sich gute Chancen auf beiden Seiten.

Nach einer verunglückten Abwehraktion in der 19. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Dielheim, allerdings verfehlte die Schützin zum Glück für den FCE das Tor knapp. In der 39. Minute war es dann aber so weit. Eine Eichler Spielerin leistete unfreiwillig die Vorlage zum eigentlich längst überfälligen Ausgleich. Durch Stellungsfehler in der Defensive machte sich das Eichler Team ab der 20. Minute das Leben selbst schwer und man musste befürchten, dass die Mannschaft in alte negative Verhaltensmuster fällt. Allein Torfrau Isabell „Isi“ Winzer ist es zu verdanken, dass die Seiten beim Stand von 1:1 gewechselt wurden.

In der zweiten Halbzeit stand die Eichler Abwehrreihe wieder besser. Nach einer weiteren Glanzparade von „Isi“ in der 56. Minute übernahmen die Eichler wieder das Kommando und Lena Meister erzielte mit einem sensationellen Treffer Marke „Tor des Monats“ die 1:2 Führung. In der 71. Minute vollendete wiederum Lena Meister einen sehenswerten Pass von Leonie Friedlein zum 1:3. In der 89. Minute reklamierte Dielheim Abseits, da der Pfiff des Schiedsrichters ausblieb, reagierte Laura Eisler am Schnellsten und erhöhte auf 1:4. Eine Minute später war es wieder Lena Meister, die unhaltbar zum 1:5 einnetzte. Den Schlusspunkt setzte Dielheim in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Elfer zum Endstand von 2:5.

Als Fazit stellte das Trainerteam Pfenning/Göbel fest, dass die herausragende Leistung von Isabell Winzer und eine tolle Teamleistung, vor allem in der zweiten Halbzeit, am Ende zu einem hochverdienten Auswärtssieg führten.

Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr gegen den ASV Eppelheim statt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019