Informationen für „Mädels“

„#nichtohnemeineMädels“ heißt es am Freitag, 27. September, beim VfK Diedesheim. Um 19 Uhr sind alle Eltern willkommen, deren Töchter fußballinteressiert sind oder es noch werden wollen. Sabrina Lüders, die Beauftragte für Frauen- und Mädchenfußball im Kreis Mosbach informiert über den Mädchenfußball im Kreis. Welche Möglichkeiten gibt es, auch als Mädchen zu kicken, Teil eines Teams zu sein, neue Freunde zu finden und ein interessantes Hobby auszuüben? Welche Vereine bieten Juniorinnen-Fußball? Welche Einstiegs- und Schnupperangebote existieren in Vereinen und Schulen? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ist das Interesse geweckt, können die Mädels am 2. November beim Schnuppertraining ganz unverbindlich kicken und sich für Fußball begeistern. Bei Fragen steht Sabrina Lüders unter Sabrina-Lueders@t-online.de zur Verfügung.

