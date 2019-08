In Sindolsheim regnet’s auf die Heimelf Tore satt

TSV Höpfingen II – VfB Sennfeld/Roigheim II 1:1

Tore: 1:0 (59.) Beckert, 1:1 (68.) Juray. – Schiedsrichter: Thomas Hartmann (Werbach).

Beim Duell Absteiger gegen Aufsteiger versprühten die Gäste erstmals nach einer halben Stunde Torgefahr, als der heimische Pfosten rettete. In der Folge verfehlten mehrere VfB Akteure ihr Ziel nur knapp. Auch nach Seitenwechsel blieben die Gäste feldüberlegen, und dennoch jubelte zunächst die Heimelf: A.Brix setzte Spielertrainer M. Beckert in Szene, der unwiderstehlich vollstreckte. Die Freude der TSV-Fans währte nur kurz, da T. Juray nach Freistoß per Kopf den Ausgleich erzielte.

Hettigenbeuern – VfB Altheim 1:2

Tore: 1:0 (52.) Wehrbach, 1:1 (64.) Feix, 1:2 (86.) Feix – Schiedsrichter: Heiko Link(Götzingen).

SV Großeicholzheim – SPG Adelsheim- Oberkessach 1:1

Tore: 0:1 (24.) Schmidt, 1:1 (74.) Geworsky. – Schiedsrichter: Andreas Kotschik (Gommersdorf).

Nach einer kleinen Unaufmerksamkeit in der zwanzigsten Minute lief M.Schmidt allein auf Keeper Kist zu und schob zum 1:0 ein. Danach drehte sich das Spiel so langsam, die Heimelf wurde stärker, doch ausser einem gefährlichen Kopfball von Geworsky war in der ersten Hälfte nichts grösseres zu verzeichnen. Im zweiten Abschnitt liessen die Kräfte der Adelsheimer nach und es war eine Frage der Zeit bis ein Treffer fällt. Der Ausgleich fiel schließlich in der 75. Minute durch einen Fernschuss des agilen Geworsky.

FC Bödigheim – SpG Bofsheim/Osterburken II 0:1

Tor: 0:1 (35.) Keller, – Schiedsrichter: Werner Schleid (Neckargerach)

Bei sommerlichen Temperaturen waren die Gäste, die nach einer halben Stunde den Führungstreffer erzielten. Somit ging es mit 1:0 für die Gäste in die Pause. Nach der Pause ein unverändertes Bild, bis die Heimelf ab der 70. Minute alles für den Ausgleich versuchte. Jedoch konnte keine der beiden Mannschaften eine ihrer Möglichkeiten nutzen und so endete die Partie mit 1:0 für die Gäste.

Rippberg/Wettersdorf/Glashofen – Oberwittstadt II/Ballenberg 6:0

Nach kurzem Abtasten wurde die einheimische SPG stärker und erspielte sich gute Möglichkeiten. Sie gingen verdient mit 1:0 durch T. Sauer in Front, ehe Baumann sehenswert zum 2:0 einnetzte. T. Sauer war es erneut der nach einem klasse Zuspiel von F. Kern dem Gästekeeper keine Chance ließ.

In der zweiten Hälfte nahm die „Sauer-Show“ seinen Lauf und er erspähte eine Rückgabe, grätschte dazwischen und Sorgte so für das 4:0. Überflügelt von seinen drei Treffern ließ es der flinke Sauer erneut zum Jubel der zahlreichen Heimfans krachen und es stand 5:0. Einen schönen Ball von Berberich verwertete Breunig eiskalt zum 6:0-Endstand.

SV Seckach – Hardheim/Bretz. 1:1

Tore: 1:0 (58.) Amend, 1:1 (63.) Lindl. – Schiedsrichter: Günter Böhle (Reisenbach)

Die Hausherren starteten zunächst schwungvoll in die Partie. Für den SV hatten Amend und D. Ganske ansprechende Chancen. Für die Gäste waren dies Gutknecht und Berberich. Nach dem Wechsel erwischte Seckach den besseren Start. In der 56. Minute vollendete Amend ein sauberes Zuspiel zur verdienten 1:0-Führung. Der Sekundenzeiger hatte noch keine volle Umdrehung hinter sich gebracht, als Becker allein auf Haas zulief.

Doch statt selbst abzuschließen, entschied er sich für einen Querpass auf M. Ganske. Dieser scheiterte an Keeper Haas. Nach einem langen Ball der Gäste, war kollektiver Tiefschlaf in der Seckacher Defensive angesagt, so nutzte der gerade eingewechselte Lindl das Geschenk zum 1:1-Ausgleich.

Sindolsheim/Rosenberg II – Krautheim/Westernhaus 1:8

Tore: 0:1 (3.) Bieber, 0:2 (5.) Eigentor, 0:3 (40.) Ziegler, 0:4 (45.) Ziegler 0:5 (48.) Ziegler, 0:6 (57.) Schmetzer, 1:6 (58.) Liebl, 1:7 (82.) Schmetzer, 1:8 (85.) Hartinger – Schiedsrichter: Edgar Schiffner (Neckarsulm).

Das Spiel begann mit zwei schnellen Toren für Krautheim in der dritten und der fünften Minute. Ein schlechter Start für die SpG Sindolsheim Rosenberg, aber genau so zieht sich die erste Hälfte mitwei weiteren Tore für Krautheim hin.

Die zweite Hälfte ging genauso weiter: gleich zu Beginn ein weiteres Tor für Krautheim. In der 58. Minute gelang Sindolsheim der Ehrentreffer des Tages durch Liebl. Jedoch folgten noch drei weitere Tore von Krautheim, die zum Endstand von 8:1 führten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019